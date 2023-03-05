難覓「芳心」！男醫師被職業病影響 科技男聯誼完就狂call

子女組成幸福美滿的家庭是許多父母心願，圖右為中壢美滿中心社工徐秀每。（中壢美滿中心提供）

2023/03/05 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕別怪月老不幫忙牽紅線！桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心發現，許多專業、外在俱優，卻因過於執著，開口閉口專業術語，就算年收入超過600萬元的醫學博士，也會讓異性受不了！社工建議這些高所得所謂「社會上流」的求偶者，不要築高牆，要學會傾聽，放下身段，婚姻之路就會「芝麻開門」！

1名42歲在美國擔任心臟科的博士主治醫師，日前在媽媽陪同下到中心，開口直言希望找政治傾向偏綠，有「國際觀」對象，因為之前雖有親友師長介紹，也報名其他婚友社，其中一家號稱「醫師」聯誼接連介紹3個醫院行政及櫃台小姐，其他婚友社或親友也陸續介紹聯誼對象，但自己認為這些女生上不了檯面，更少有國際觀，以其醫學判斷，不少女生可能有身心方面的問題！

聽完博士主治醫師半個多小時的談話，社工立刻冷靜告訴對方，「不要用醫師專業談感情，不要用治療心臟病的方式尋求婚姻」，對方這才頓悟自己長期以來是否受到「職業病」影響婚姻。

另一名40歲碩士畢業、身高180公分的科技新貴，外形如韓國歐巴、女生夢幻型對象，被安排一位留學英國的大提琴女老師與他「個別1對1」聯誼，兩人相談甚歡，聊了3個小時，女老師開車回家途中，收到男生關心問候女老師是否平安到家，女老師因為開車沒有回應，回到家發現共收了17封中文或英文LINE及6通未接電話，結果女老師以為碰到「恐怖情人」，立刻封鎖對方。

另外，還有連鎖商店小開，面對喜歡的女生竟然說不上話；一名年輕牙醫師找對象卻要求女生牙齒健美；一名大學助理教授要求女生胸部雄偉。

資深社工徐乃義提到，這些優質男生理應是婚姻市場熱門人選，尤其是醫師，被視為聰明有財力，但是他們在婚姻市場上不一定可以信手捻來。因為如果愛情的雷達不及時開啟，不僅無法彰顯自身的優秀條件，反而減損魅力，最後甚至淪為魯蛇慘遭淘汰，畢竟相處過程的互動、感受，才是打動芳心的關鍵。

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