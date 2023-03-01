桃園龍德宮8天7夜徒步遶境3/4起馬 警加派人力交管

桃園龍德宮8天7夜徒步遶境4日起馬，桃園警方加派人力交管。（桃園警分局提供）

2023/03/01 09:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園龍德宮四媽祖將於5日至12日展開8天7夜徒步遶境，前往彰化鹿港天后宮刈火進香，預計4日晚上9點起馬，桃園警分局表示，起馬後隊伍將從富國陸橋往桃園區方向走，途經八德、中壢區往南，沿線將加派警力進行交管，請民眾配合指示行駛或提前改道。

龍德宮每年南下鹿港刈香，今年隊伍包括民俗技藝團體26組、車輛7輛，參與徒步遶境信徒約5000人，隊伍從龍德宮廣場出發後，行經富國陸橋往桃園區方向走，接富國路、永安路、國際路、大興西路三段、中山路、中山路國道2號橋，續接八德區中華路往中壢區方向。

警方表示，遶境隊伍在桃園區境內徒步路線約5公里，4日將提早於晚間7點在桃園區富國路及莊敬路口管制富國路往富國陸橋方向車輛，避免與遶境隊伍相衝突而發生危險，建議往蘆竹區車輛提前改道行駛，可在寶慶路、莊敬路口及富國路、永安路口即改道。

警方表示，民間習俗遶境神轎不行走橋下涵洞，因隊伍出發後即會走上富國陸橋，若信徒湧入且爭相扶轎時易產生風險，屆時將會於富國陸橋蘆竹端入口處加強監控，如果湧入人車流已達到負荷，龍德宮將配合警方進行管控。

桃園龍德宮8天7夜徒步遶境4日起馬，桃園警方加派人力交管。（桃園警分局提供）

桃園龍德宮8天7夜徒步遶境4日起馬，桃園警方加派人力交管。（桃園警分局提供）

桃園龍德宮8天7夜徒步遶境4日起馬，桃園警方加派人力交管。（桃園警分局提供）

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