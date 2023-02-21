桃園「青創貸款補助」 最高200萬5年免息

桃園市長張善政（前排左3）宣布市府青年事務局即日起推出全台最優青創貸款利息補貼申請。（記者李容萍攝）

2023/02/21 17:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政在競選期間曾提出5個友善青創政策，今日他前往中壢青創指揮部發布號稱「全台最優」的青創貸款利息補貼，凡是在桃園市設立登記的青創公司，最高200萬元青創貸款5年免利息補貼；在外縣市登記，但在桃園實際營運的青創公司，也提供最高200萬元青創貸款3年免利息補貼，支持青創團隊擴大在桃園營運，減輕青年創業初期負擔。

張善政在競選時提出5個友善青創政策，包括「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」，他說，今日推出的青創貸款利息補貼政策屬於「資金友善」的重要一環，相較過去市府提供青創公司最多300萬元2年免息補貼政策，此次範圍更擴大。

張善政說，桃園是六都最年輕的城市，年輕人不只在桃園找工作，也在桃園創造工作機會。不光只有1個資金友善，其他友善配套也很重要，以「項目友善」為例，市府將協助以青年關心、喜好的創業主題作為優先補助，鼓勵團隊發展電子商務、網路資訊等產業領域，配合「社群友善」，協助國內外管道行銷，期待以完整政策提供青創團隊實質的助益，建構完善的青創環境，鼓勵青創團隊在桃園打拚。

張提到，每年在美國拉斯維加斯舉辦的美國消費性電子展（CES），規模龐大且影響廣泛，今年桃園多組青創團隊獲選參與，包括「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器；「智穎智能」研發塑膠射出成型的智慧製造；「方略電子」研發軟性顯示器，突破平面限制；「茂楷高分子」研發高分子再生塑膠粒。其中「膜淨材料」及「方略電子」更榮獲CES創新獎佳績，他肯定桃園諸多青創團隊日益嶄露頭角。

青年局長侯佳齡表示，市府將陸續設立多元創業主題基地及加速器，例如以電子商務為主題的「電商基地」、文創為主題的「職人孵化基地」、永續發展為主題的「地方創生基地」。另有以數位科技及商務拓展為主題的「A8青創加速器」與「數位轉型基地」，希望爭取全國優秀青創團隊到桃園發展、進駐桃園青創基地。該局設置「青創資源中心」單一窗口、專線電話（03）422-0908。

會中，茂楷高分子負責人彭欣惠分享，青年局的輔導對於剛開始接觸創業的她有很大幫助，像是提供創業基礎知能課程以及一對一業師輔導；膜淨材料負責人張旭賢感謝，從最初學生創業到現在參加國際展覽取得國際獎項，青年局給予非常多幫助，兩人咸認最高200萬元5年免息，對於未來進行設備購買相當有幫助。

張善政（左2）參觀多組獲選美國消費性電子展的青創團隊，與研發人員互動交流。（記者李容萍攝）

張善政（左2）參觀多組獲選美國消費性電子展的青創團隊，與研發人員互動交流。（記者李容萍攝）

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