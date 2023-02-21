為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園「青創貸款補助」 最高200萬5年免息

    桃園市長張善政（前排左3）宣布市府青年事務局即日起推出全台最優青創貸款利息補貼申請。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（前排左3）宣布市府青年事務局即日起推出全台最優青創貸款利息補貼申請。（記者李容萍攝）

    2023/02/21 17:49

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政在競選期間曾提出5個友善青創政策，今日他前往中壢青創指揮部發布號稱「全台最優」的青創貸款利息補貼，凡是在桃園市設立登記的青創公司，最高200萬元青創貸款5年免利息補貼；在外縣市登記，但在桃園實際營運的青創公司，也提供最高200萬元青創貸款3年免利息補貼，支持青創團隊擴大在桃園營運，減輕青年創業初期負擔。

    張善政在競選時提出5個友善青創政策，包括「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」，他說，今日推出的青創貸款利息補貼政策屬於「資金友善」的重要一環，相較過去市府提供青創公司最多300萬元2年免息補貼政策，此次範圍更擴大。

    張善政說，桃園是六都最年輕的城市，年輕人不只在桃園找工作，也在桃園創造工作機會。不光只有1個資金友善，其他友善配套也很重要，以「項目友善」為例，市府將協助以青年關心、喜好的創業主題作為優先補助，鼓勵團隊發展電子商務、網路資訊等產業領域，配合「社群友善」，協助國內外管道行銷，期待以完整政策提供青創團隊實質的助益，建構完善的青創環境，鼓勵青創團隊在桃園打拚。

    張提到，每年在美國拉斯維加斯舉辦的美國消費性電子展（CES），規模龐大且影響廣泛，今年桃園多組青創團隊獲選參與，包括「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器；「智穎智能」研發塑膠射出成型的智慧製造；「方略電子」研發軟性顯示器，突破平面限制；「茂楷高分子」研發高分子再生塑膠粒。其中「膜淨材料」及「方略電子」更榮獲CES創新獎佳績，他肯定桃園諸多青創團隊日益嶄露頭角。

    青年局長侯佳齡表示，市府將陸續設立多元創業主題基地及加速器，例如以電子商務為主題的「電商基地」、文創為主題的「職人孵化基地」、永續發展為主題的「地方創生基地」。另有以數位科技及商務拓展為主題的「A8青創加速器」與「數位轉型基地」，希望爭取全國優秀青創團隊到桃園發展、進駐桃園青創基地。該局設置「青創資源中心」單一窗口、專線電話（03）422-0908。

    會中，茂楷高分子負責人彭欣惠分享，青年局的輔導對於剛開始接觸創業的她有很大幫助，像是提供創業基礎知能課程以及一對一業師輔導；膜淨材料負責人張旭賢感謝，從最初學生創業到現在參加國際展覽取得國際獎項，青年局給予非常多幫助，兩人咸認最高200萬元5年免息，對於未來進行設備購買相當有幫助。

    張善政（左2）參觀多組獲選美國消費性電子展的青創團隊，與研發人員互動交流。（記者李容萍攝）

    張善政（左2）參觀多組獲選美國消費性電子展的青創團隊，與研發人員互動交流。（記者李容萍攝）

    張善政（左2）參觀多組獲選美國消費性電子展的青創團隊，與研發人員互動交流。（記者李容萍攝）

    張善政（左2）參觀多組獲選美國消費性電子展的青創團隊，與研發人員互動交流。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲縣青創補助30萬元 工程師、職能治療師返鄉創業
    2023/02/08 14:28

    雲縣青創補助30萬元 工程師、職能治療師返鄉創業
    經濟部：青創、紓困貸款戶權益 不受升息影響
    2022/09/23 12:57

    經濟部：青創、紓困貸款戶權益 不受升息影響

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    央行升息半碼 青創及紓困貸款補貼同步調整
    2022/06/16 20:14

    央行升息半碼 青創及紓困貸款補貼同步調整
    高市青創貸款申貸件數破萬、累計近88億 雙雙居全國之冠
    2021/12/10 09:22

    高市青創貸款申貸件數破萬、累計近88億 雙雙居全國之冠

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    補貼奏效 高市青創貸款破80億
    2021/11/02 09:01

    補貼奏效 高市青創貸款破80億
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播