1條延長線害3鄰居葬身火窟 20歲宮主涉過失致死罪起訴

桃園市八德區介壽路一段巷內4層樓公寓，去年4月26日發生3死火警。（資料照）

2022/08/01 15:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區介壽路一段巷內1棟4層樓公寓，去年4月26日清晨6點發生3死火警，經查是租用隔壁經營宮廟的20歲謝姓男子，長期不當使用延長線供電佛燈釀災，桃園地檢署檢察官近日依過失致死罪嫌將他起訴。

謝男從2020年7月1日起向涂姓屋主租屋，用來居住並經營宮廟使用，為了讓房屋玄關東側的佛燈有電力供應，於不詳時間從客廳牆壁插座連接延長線，途中還穿越玄關玻璃門，線路長期遭到重壓、彎折，直到去年4月26日清晨6點37分疑發生短路釀火，加上玄關處放置有油燈等易燃物，火勢迅速竄燒，延燒緊鄰4層樓公寓，造成80歲曹姓屋主、其70歲林姓妻子、44歲曹姓兒子逃生不及葬生火窟，謝男則驚醒逃出。

經桃市府消防局火調科等單位鑑定，起火處為謝男租屋處玄關東側延長線，周邊還擺放有功德油、桌裙、塑膠飾板等易燃物，起火原因以延長線電氣因素可能性較大，且延長線從客廳插座延伸到玄關東側，中間還穿過玻璃門縫；而謝男供稱，租屋處僅有他一人居住並經營宮廟，他在玄關東側擺放有神桌、佛燈、油燈、香環等物品，火災當天延長線與客廳插頭連接且插著2個佛燈。

起訴指出，電線因長時間使用或重壓致使老化或破損易造成短路起火，謝男使用延長線卻疏於注意，且未於睡覺時拔除，不慎引發火警造成3人死亡，同時涉犯公共危險及過失致死罪，係想像競合，從一重依過失致死罪論處並將他起訴。

經查這起火警是租用隔壁經營宮廟的謝男，長期不當使用延長線釀禍。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法