為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    林智堅、張善政、賴香伶同框 互動超級冷

    張善政被安排在首排最左端，賴香伶和林智堅中間則僅隔1人。（記者許倬勛攝）

    張善政被安排在首排最左端，賴香伶和林智堅中間則僅隔1人。（記者許倬勛攝）

    2022/07/30 16:34

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市第二屆「富岡鐵道藝術節」活動如火如荼展開，今天下午踩街，蒸汽火車頭CK124亮相，桃園市長鄭文燦和國民黨、民眾黨桃園市長參選人張善政和賴香伶同框，原未列公開行程的民進黨林智堅最後現身，藍綠白陣營參選人僅點頭致意，相敬如「冰」。

    「富岡鐵道藝術節」7月28日到8月7日在台鐵富岡火車站及周邊街區舉行，今天適逢活動第一個假日，「小王子」CK124駛入富岡車站，吸引2萬多人朝聖，盛況空前。

    各黨市長參選人也相繼出席，市長鄭文燦搭乘CK124前來，下午1點半抵達時，張善政、賴香伶各自坐在首排左右兩端，鄭文燦致詞時大方介紹，兩人也有風度回應，致詞尾聲時，林智堅忽然現身，與兩名對手點頭致意，鄭文燦也在台上說：「鐵道文化沒有政治色彩，歡迎大家來！」語畢響起掌聲。

    鄭文燦致詞完，偕同林智堅參與踩街活動，兩人從富岡站前與馬戲團、啦啦隊及地方社團結合，隨仿CK124的造型小車一同漫步老街，氣氛猶如嘉年華，林智堅還扮起列車長喊「出發囉！」張善政與賴香伶則未參與踩街。

    張善政受訪再提林智堅論文事件，他說，林智堅雖在臉書發表長文自清，但關鍵還是台大審定會，林智堅若要釋疑，應出席面對，至於外傳的「換堅」，他不會特別關心，那是民進黨內的事情。

    至於3名參選人同場同框卻互動冷冰冰，張善政說，忙著與熟人和民眾打招呼，同框同場未來會更頻繁，保持平常心就好。

    媒體也問及民進黨競總團隊出爐，藍營卻悄然無息，張善政老神在在，他說，逐步整合中，一切都在進度內。

    張善政受訪認為沒互動無所謂，保持平常心。（記者許倬勛攝）

    張善政受訪認為沒互動無所謂，保持平常心。（記者許倬勛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重申不會放棄學位 林智堅：與余正煌見過2次面、他還向我致謝
    2022/07/30 14:17

    重申不會放棄學位 林智堅：與余正煌見過2次面、他還向我致謝
    林智堅論文風波 委任律師黃帝穎再批台大學倫會召集人偏頗未解
    2022/07/30 14:06

    林智堅論文風波 委任律師黃帝穎再批台大學倫會召集人偏頗未解

    2022富岡鐵道藝術節「藝」解「疫」鬱
    林智堅競總團隊出爐 鄭文燦任主委、鄭運鵬當總幹事
    2022/07/30 13:27

    林智堅競總團隊出爐 鄭文燦任主委、鄭運鵬當總幹事
    公布提交台大學倫會資料 林智堅：我願意面對檢驗、請閱讀後再評斷
    2022/07/30 13:11

    公布提交台大學倫會資料 林智堅：我願意面對檢驗、請閱讀後再評斷

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    高嘉瑜一屍五命說挨批 柯文哲：變「一屍六命」包括她自己
    2022/07/30 11:44

    高嘉瑜一屍五命說挨批 柯文哲：變「一屍六命」包括她自己
    陳時中稱林智堅「同一條船的人」 蔣萬安酸：抄跑隊
    2022/07/30 11:42

    陳時中稱林智堅「同一條船的人」 蔣萬安酸：抄跑隊
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播