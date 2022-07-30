林智堅、張善政、賴香伶同框 互動超級冷

張善政被安排在首排最左端，賴香伶和林智堅中間則僅隔1人。（記者許倬勛攝）

2022/07/30 16:34

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市第二屆「富岡鐵道藝術節」活動如火如荼展開，今天下午踩街，蒸汽火車頭CK124亮相，桃園市長鄭文燦和國民黨、民眾黨桃園市長參選人張善政和賴香伶同框，原未列公開行程的民進黨林智堅最後現身，藍綠白陣營參選人僅點頭致意，相敬如「冰」。

「富岡鐵道藝術節」7月28日到8月7日在台鐵富岡火車站及周邊街區舉行，今天適逢活動第一個假日，「小王子」CK124駛入富岡車站，吸引2萬多人朝聖，盛況空前。

各黨市長參選人也相繼出席，市長鄭文燦搭乘CK124前來，下午1點半抵達時，張善政、賴香伶各自坐在首排左右兩端，鄭文燦致詞時大方介紹，兩人也有風度回應，致詞尾聲時，林智堅忽然現身，與兩名對手點頭致意，鄭文燦也在台上說：「鐵道文化沒有政治色彩，歡迎大家來！」語畢響起掌聲。

鄭文燦致詞完，偕同林智堅參與踩街活動，兩人從富岡站前與馬戲團、啦啦隊及地方社團結合，隨仿CK124的造型小車一同漫步老街，氣氛猶如嘉年華，林智堅還扮起列車長喊「出發囉！」張善政與賴香伶則未參與踩街。

張善政受訪再提林智堅論文事件，他說，林智堅雖在臉書發表長文自清，但關鍵還是台大審定會，林智堅若要釋疑，應出席面對，至於外傳的「換堅」，他不會特別關心，那是民進黨內的事情。

至於3名參選人同場同框卻互動冷冰冰，張善政說，忙著與熟人和民眾打招呼，同框同場未來會更頻繁，保持平常心就好。

媒體也問及民進黨競總團隊出爐，藍營卻悄然無息，張善政老神在在，他說，逐步整合中，一切都在進度內。

張善政受訪認為沒互動無所謂，保持平常心。（記者許倬勛攝）

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