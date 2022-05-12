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    酒後發現輪胎遭人刺破 莽男手纏開山刀砍友人腸外露判5年

    酒後發現輪胎遭人刺破，莽男手纏開山刀砍友人腸外露判5年。（記者鄭淑婷攝）

    酒後發現輪胎遭人刺破，莽男手纏開山刀砍友人腸外露判5年。（記者鄭淑婷攝）

    2022/05/12 13:13

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕37歲詹姓男子酒後發現3個輪胎遭人刺破，懷疑是同在一屋的呂姓男子所為，竟手纏刀刃長28公分的開山刀，直闖浴室朝沐浴中的呂男砍殺洩憤，呂男左腹中刀腸子外露，所幸旁人緊急報案救人撿回一命，詹男辯護人稱詹男是酒後衝動、無殺人之犯意不被採信，桃園地院合議庭依殺人未遂罪判處詹男5年徒刑。

    詹男於去年6月11日晚上到郭姓友人觀音區住處喝酒，一行人喝到隔天凌晨才散攤，離去時詹男停放在外的車子，3個輪胎都遭人刺破，他懷疑是同在屋內的呂男所為，原欲理論被屋主郭男勸阻，並由郭男駕車搭載返家。

    豈料，詹男越想越不甘心，中途下車並找來開山刀，以布條緊緊綑綁在手掌，返回郭男住處要正在洗澡的呂男開門，並持開山刀朝呂男手臂連砍2刀、左腹行刺1刀，呂男當場手臂見血、臟器外露，旁人嚇得趕緊報案救人，詹男則棄刀駕駛郭男車輛逃逸，還跟車內友人說「出事了」。

    警方獲報後隨即逮捕詹男到案並尋獲兇刀，詹男辯護人稱，詹男當時是酒後衝動，沒有殺人之犯意，合議庭認為詹男為成年人，應知腹部遭受攻擊恐有致命危險，且他事先將刀子綑綁於手，砍傷呂男手臂後又朝腹部攻擊，已非單純傷害洩憤，不採信辯護人主張，審酌詹男僅因酒後逕認呂男為毀損車輪者，不思理性確認釐清，反持開山刀揮砍、刺殺，惟念在詹男已與告訴人達成和解等理由，依殺人未遂罪判處他5年徒刑，可上訴。

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