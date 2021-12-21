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    首頁　>　桃園市

    元旦連假桃、竹如何避塞車？ 替代道路走起來！

    元旦連假期間，北部地區的中短程旅次用路，可以利用台61線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。（記者李容萍攝）

    元旦連假期間，北部地區的中短程旅次用路，可以利用台61線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。（記者李容萍攝）

    2021/12/21 23:19

    〔記者李容萍／桃園報導〕今年元旦有3天連續假期，近期隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，民眾出遊意願增加，公路總局第一區養護工程處建議，北部地區的中短程旅次用路人，可利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路；考量國道1號湖口至新竹路段為連假易塞路段，另建議以台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，以避開國道壅塞路段。

    一工處表示，台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下匝道，於元旦連假的12月31日0時至12時將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

    元旦連假桃園地區的交通「熱點」，一工處預估會出現在大溪、慈湖、石門水庫沿線的交通要道，車多時段則為午後到晚餐時間，建議用路人盡量避開尖峰時段並改行替代路線，以節省車行時間。

    桃園市各警分局於元旦連假加強人、車流的管控，避免過度群聚，遊客可利用「桃園景點人潮警示燈號系統」查詢20處風景區人潮，避免前往人擠人的景點，並多利用替代道路，如改道台7乙線及台3線經新北市三峽前往台7線。

    警方另呼籲參加跨年活動、連假返鄉或出遊民眾，妥善規劃行車路線並配合現場員警指揮，遵守防疫規定及排隊秩序，切勿酒後駕車，以確保交通秩序與順暢。

    元旦連假期間，龍潭警分局將加強交通疏導，請用路人配合員警指揮。（記者李容萍翻攝）

    元旦連假期間，龍潭警分局將加強交通疏導，請用路人配合員警指揮。（記者李容萍翻攝）

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