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    首頁　>　桃園市

    面臨罷免投票仍要為桃園發聲 黃捷：該給桃園最高敬意與感謝

    黃捷（中）今為桃園發聲，認為各界應給予桃園最高的敬意與感謝。（記者王榮祥翻攝）

    黃捷（中）今為桃園發聲，認為各界應給予桃園最高的敬意與感謝。（記者王榮祥翻攝）

    2021/01/22 08:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕面臨罷免投票的高市議員黃捷今指出，桃園是航空國門之都，而高雄則是海洋國門之都，因此高雄人感同身受，桃園收治了台灣四分之一確診病患，乘載了最多台灣人的健康，此時此刻，應給予桃園最高的敬意與感謝。

    黃捷指出，最近因自己的事佔據版面相當抱歉，與此同時，也想利用這份關注，和大家說一些話。

    她說，最近有許多人對桃園第一線的醫護人員、桃園市民、甚至是整個桃園市，感到恐懼與排斥；但歧視與恐慌無法對抗疫情，唯有大家團結一心，互相扶持，心懷感謝，全力為所有醫護人員打氣，我們才能守住疫情、守護台灣，我們已經成功守住了一年，接下來，我們還要一起努力！

    黃捷表示，許多討厭她的人或許會說，請問這關高雄什麼事？但過去一年來，高雄也曾多次面臨疫情挑戰，包含敦睦艦隊事件，所有高雄人應該都還記得當時的緊張與徬徨，面對幾次緊繃的情勢，兩任市府與中央指揮中心齊力合作、高雄市民團結防疫，台灣人也都給予鼓勵，所以高雄挺住了。

    現在，其他縣市有難，我們也應該伸出援手，唯有如此，大家才能在每一次的考驗中，度過難關。

    黃捷說桃園是航空國門之都，而高雄則是海洋國門之都，因此高雄人感同身受，桃園收治了台灣四分之一的確診病患，乘載了最多台灣人的健康，此時此刻，我們應該給予桃園最高的敬意與感謝，除了給予支持，也請大家謹遵指揮中心的防疫指引，戴口罩、勤洗手消毒，同時不要散布不實的謠言，團結防疫，台灣才能平安順利！

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