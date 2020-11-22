桃園花彩節落幕不閉園 壓軸大溪展區花況可保留約一週

桃園花彩節落幕不閉園，壓軸大溪展區美麗花況約可保留1週，想賞花民眾可把握花季尾聲避免撲空。（記者李容萍攝）

2020/11/22 23:50

〔記者李容萍／桃園報導〕2020桃園花彩節22日落幕，市府農業局統計，為期23天的活動由楊梅、大園、大溪三大展區攜手呈現，共吸引135萬6593人潮參觀，其中，壓軸的大溪展區攬客86萬9793人次、光是最後一天單日飆上25萬0793人次，預估大溪展區花況可保留約一週左右，想賞花民眾請把握花季尾聲避免撲空。

今年桃園花彩節10月底由楊梅展區搶先起跑，結合在地酪農特色，打造牛奶盒裝置、滾稻草體驗，規劃條紋狀彩虹花道；接著登場的大園展區，主打可食地景，以拔蘿蔔、蕎麥麵手作等體驗活動；壓軸的大溪展區佔地11公頃面積最大，以「動物派對、歡樂派對、花式乾杯」三大主題設計創意花海圖騰，副展區呈現彩虹、愛情摩天輪、棋盤、鯨魚、城堡等圖案的花田競賽，讓到訪民眾直誇好美、好拍。

其中，在地農民黃財旺以「彩虹花田．繽紛花田」創作主題抱走花田競賽第一名。

市府副秘書長邱俊銘表示，桃園花彩節已舉辦六年，從一開始因限水而舉辦的花卉欣賞活動，到現在轉型成為民眾搶拍美照的新興景點，不僅因此活化農村，更吸引許多民眾走進各休閒農業區，進而促進周邊經濟，讓桃園休閒農業發展更欣欣向榮。

農業局長郭承泉說，花彩節結束後場地將會回歸農用，活動期間所種植的花卉皆會保留直至枯萎，再原地翻耕作為土壤肥料，不僅具有觀賞效果，更有土壤活化價值。

桃園花彩節落幕不閉園，壓軸大溪展區美麗花況約可保留1週，想賞花民眾可把握花季尾聲避免撲空。（記者李容萍攝）

桃園花彩節落幕不閉園，壓軸大溪展區美麗花況約可保留1週，想賞花民眾可把握花季尾聲避免撲空。（記者李容萍攝）

桃園花彩節壓軸大溪展區超萌的月兔，成了小朋友拍照打卡最愛。（記者李容萍攝）

黃財旺以「彩虹花田．繽紛花田」創作主題抱走第一名。（記者李容萍攝）

黃財旺以「彩虹花田．繽紛花田」創作主題抱走第一名。（記者李容萍攝）

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