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在這加油不用等！好市多中壢站先出現1字頭油價

加油不用等！好市多中壢加油站看見1字頭油價。（記者李容萍攝）

加油不用等！好市多中壢加油站看見1字頭油價。（記者李容萍攝）

2020-03-22 22:06:45

〔記者李容萍／桃園報導〕受到國際原油價格崩跌影響，中油宣布明天（23日）調降汽油零售價格，調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升19元、95無鉛汽油每公升20.5元、98無鉛汽油每公升22.5元、超級柴油每公升16.2元，讓民眾很有感，許多民眾都說已經好幾年沒看見加油1公升可以低於20元；桃園市區不少加油站今日生意稍微冷清些，有許多車主都說「油比水還便宜」、「上一次看到這種價位不曉得多久了」，都想等明天加更便宜的油。

其實，未等明天的汽油降價開跑，近日就有民眾在網路PO文分享，位於桃園市中壢區民族路六段的好市多中壢加油站「今日會員優惠油價」更猛，超級柴油每公升16.3元、95汽油每公升19.1元、98每公升20.7元，直呼在好市多加油真的便宜；按，本週油價分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元，台塑大致相當。

好市多中壢加油站是好市多全台第一家直營自助式加油站，自2017年3月開幕以來，因為每公升最高約3元的降價，尖峰購物時間加油站經常是大排長龍，但也有民眾扼認為靠近中站加油站地位靠近新屋的地點太遠了，不然就衝了，且僅限會員和聯名卡，這3年來「佛心油價看得到吃不到」。

不過，有一些連鎖加油站拚業績，不用會員或限特定聯名卡也可以享受中油、台塑降價後再享0.8元至1.6元（汽油）不等的優惠價格。像是桃園區經國路靠近往南崁方向，300多公尺原本只有長榮、全國兩家加油站各據一邊，去年先後兩家中油加油站插旗，其中一家甚至開在全國隔壁，4家就一直推價格戰，還有送水、送衛生紙或免費（優惠）洗車，車主加油前不妨仔細比較選擇。

加油不用等！好市多中壢加油站看見1字頭油價。（記者李容萍攝）

加油不用等！好市多中壢加油站看見1字頭油價。（記者李容萍攝）

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