中壢月眉活動中心暨大崙老人日照中心 6月完工

中壢區大崙市民活動中心新建工程進入尾聲，市長鄭文燦（左四）、議長邱奕勝（左三）等人前往視察。（記者李容萍攝）

2020-03-17 23:00:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區大崙地區是老人居多的中壢農村社區，需要加強社福建設，市府前年發包10月中壢區月眉市民活動中心暨大崙老人日間照顧中心新建工程，預計今年6月完工，提供大崙周邊月眉里、內厝里及山東里里民更完善的社福空間。

桃園市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝17日下午視察表示，此工程基地面積2000坪，原為殯葬用地，經民政局辦理公墓遷移並變更為特定目的事業用地後，分兩期工程進行活化，第一期先期工程辦理整地、設置籃球場、環場步道及排水照明等設施，工程經費約900萬元。

第二期主體工程增設1棟地上2層樓建築，工程經費約6000萬元，總樓地板面積約400坪，規劃1樓為「月眉市民活動中心」，提供居民舉辦活動使用；2樓則規劃為「大崙老人日間照顧中心」，由社會局辦理委外經營，使社區內有日間照護需求的長者獲得妥善的照顧。

鄭文燦表示，市府持續推動市內土地活化政策，例如辦理公墓清理計畫並轉型為公園等設施，保留部分舊垃圾掩埋場作為調節使用，其餘則進行土地復育計畫，以及盤點閒置國有土地，增設各式社福設施等，提升市民生活品質。

邱奕勝肯定桃園升格後，市府推動桃42線月桃路拓寬計畫，積極增設或改善中壢區各市民活動中心，對大崙地區助益良多。市議會和市府未來將持續合作，推動中壢區各項建設，提供更便利的市民服務和生活環境。

包括市議員彭俊豪、劉曾玉春、謝美英、市府民政局副局長張世威、社會局主任秘書許敏松、中壢區長吳宏國等人也陪同視察。

邱奕勝（左四）肯定桃園升格後，市府積極建設大崙地區。（記者李容萍攝）

鄭文燦（左二）聽取簡報。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法