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前瞻計畫13個桃園停車場 9月起陸續完工

文昌公園地下停車場預計今年9月啟用，目前正加緊趕工。（記者謝武雄攝）

文昌公園地下停車場預計今年9月啟用，目前正加緊趕工。（記者謝武雄攝）

2020-03-17 20:23:44

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府爭取前瞻計畫設置停車場，市府申請21件、目前已經核准14案，集中在桃園、中壢、平鎮、楊梅、八德、龜山等都會區，除桃園區中正公園地下停車場因附近住戶有意見暫停外，其餘13案約可提供4000個汽車、2000個機車停車位，申請補助金額約18億元，停車場從今年9月起將陸續完工。

桃園市議會今天輪由交通局工作報告，市議員劉曾玉春關心前瞻計畫停車場的進度，她也提到，這些停車場很多是配合捷運綠線工程，具備大眾運輸轉乘效益，例如文昌公園可解決桃園火車站周邊停車問題，總圖地下停車場位於藝文園區，未來捷運綠線也在當地設站，另捷運綠線已經開始在桃園區中正路施工，路邊停車位驟減，這些停車場早日完工，也解決當地民眾停車需求。

交通局長劉慶豐說，13案當中，採地下停車場模式共有10處，分別是桃園區文昌公園、中壢國小、桃園市立圖書總館、平鎮區文化公園、楊梅區公所行政大樓、八德區北景雲運動中心、中壢區文化公園、八德區北區青少年活動中心、平鎮區新富公園、桃園區武陵高中專科大樓，另外桃園區廈門街、龜山區停18、桃園區殯葬園區等3處是採取立體停車場設計。

總計桃園區有5座，中壢、平鎮、八德各2座，楊梅、龜山各1座，這13座停車場目前已經陸續動工，其中文昌公園預計9月完工可提供汽車停車位317格、機車停車位250格，平鎮區文化公園年底完工，提供汽車停車位232格，中壢區文化公園也是年底完工，可提供停車位329格。

扣除暫停施工的中正公園地下停車場，13個停車場可提汽車停車位4092格、機車停車位1938格，工程經費41.9億元，中央補助18.02億元。

劉慶豐說，市府除了利用公園、學校闢建公共停車場外，也結合圖書館、運動中心及行政大樓等公共設施，於興建之際擴大停車場規模，提供民眾更多停車空間。

另交通局提出文化局廣場、中壢區中正公園、復興角板山停車場、中壢區停10停車場、龍潭區停2停車場、蘆竹區河濱公園、中壢區中正里停車場等7案，由於前瞻計畫預算用罄，將持續爭取中央補助。

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