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觀音高中完成建校最後一哩路 3期工程啟用

觀音高中第三期工程啟用，也完成建校最後一哩路。（記者謝武雄攝）

觀音高中第三期工程啟用，也完成建校最後一哩路。（記者謝武雄攝）

2019-11-09 19:23:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市立觀音高中今天舉行校慶及第3期工程落成典禮，第3期工程為專科大樓，為地上4層建物，提供專科教室、午餐廚房、體育班宿舍及運動場，兼具自然生態綠美化等功能，更取得綠建築銀級標章、智慧建築銅級標章，桃園市長鄭文燦主持典禮時表示，前後歷時10年才完成3期工程，也象徵學校將邁入新的里程碑。

鄭文燦說，觀音高中自99年起辦理第1期高中部大樓興建工程，之後陸續推動第2期國中部改建工程及私有校地的購置，至今第3期工程落成，前後歷經10年，工程經費及校地取得經費耗資近11億元，順利完成學校整建最後一哩路，未來觀音高中將融合普通高中和技職教育，讓學生兼具創客精神及考取證照等多元能力。

鄭文燦表示，觀音高中是社區高中，未來市府將推動社區高中優質化及特色化，減少文化、數位、資源的城鄉落差，市府也會積極推動交通微整形計畫，改善校外人行空間，並推動觀音新坡地區都市計畫，期盼提升發展能量，優化學習空間、設備及師資，打造友善且安全校園環境，建立觀音高中辦學好口碑。

教育局長高安邦表示，觀音高中於101年改制完成中學，並附設高職部，成為觀音、新屋、大園等國中畢業生就近入學的一所社區高中；3期工程經費3.4億元，基地面積9242坪、總樓地板面積3743坪，如今在全校師生及校友們參與下，共同見證學校建築發展的新里程碑。

桃園市長鄭文燦及地方人士，共同主持觀音高中第三期工程啟用儀式。（記者謝武雄攝）

桃園市長鄭文燦及地方人士，共同主持觀音高中第三期工程啟用儀式。（記者謝武雄攝）

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