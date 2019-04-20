政院投166億 提升校舍耐震力

2019-04-20

〔記者林曉雲、李欣芳／台北報導〕九二一大地震至今二十年，花蓮前天發生規模六．一地震，引發民眾恐慌並擔心校園建物是否安全，行政院長蘇貞昌表示，他已核定三年一六六．四二億元預算，要讓老舊校舍的耐震達標，完成改善公立校舍防震的最後一塊拼圖，「讓孩子讀書安心、大人打拚放心」。

孩子讀書安心 大人打拚放心

教育部及內政部昨天舉辦全國七十七校防災校園大會師，教育部長潘文忠表示，台灣地震發生頻繁，依內政部「建築物耐震設計規範及解說」，各級學校校舍屬第三類建築物，耐震指標Is值應大於一百，行政院核定「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫」，辦理耐震指標Is值八十至一百間之校舍耐震能力改善，預計一○九至一一一年編列一六六億多元辦理一四八八棟校舍補強及拆除重建工程，全面提升校舍耐震能力。

教育部說明，政院自一○六至一○八年度已經編列二九四億元，辦理一二九五校、二○一九棟補強及拆除重建工程，預計至今年底，學校耐震指標Is值小於八十之校舍耐震能力，經補強後均可符合耐震規範。

去年花蓮震災 驗證耐震能力

潘文忠表示，去年二月六日及前日的花蓮震災，位於震央附近學校校舍主結構皆未受損，足以驗證政府改善耐震能力已有提升，另外師生的防災意識亦很重要，目前全國已有二千四百校加入防災粉絲團。

教育部統計，前日花蓮大地震造成全國二十所學校受波及，災損金額約二百萬元。花蓮縣玉里鎮松浦國小表示，花蓮地震頻仍，師生都培養充足的防災意識，當天地震發生時，師生不慌不忙，戴上防災頭套保護，循「趴掩穩」防災口訣，迅速安全避難。

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