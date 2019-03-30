竹縣北平華德福實驗學校校舍今動工 預計1年後完工

2019-03-30 15:34

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣北平華德福實驗學校因原有校舍年久失修，獲教育部和縣府補助1億餘元整建新校舍，整建工程今天舉辦動土典禮，預計1年後完工。

新竹縣長楊文科說，北平華德福實驗學校原本是新埔鎮北平國小，在學區招不到新生的窘境下，全校學生一度剩下不到50人，後來在現任校長王紹先努力下轉型成華德福實驗學校，並招收國小、國中1到9年級的學生，目前學校已有107名學生。

新竹縣政府教育處表示，北平國小在106學年度轉型為北平華德福實驗學校，原有校舍已使用超過半世紀，多處老舊年久失修，還好爭取到教育部經費及縣府自籌款約1億餘元辦理整建，預計工期365天。

教育處表示，北平華德福實驗學校的新校舍完工後，將有24間教室、6間廁所、9座樓梯，將會是全台首間公辦公營、以華德福教育理念打造的校舍，新校舍兼具綠色環保及實用功能，融合在地客家文化和華德福學校特色，其中規劃優律詩美教室，木工教室，農耕區等特色教育空間，營造人文藝術與自然學習場域。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/