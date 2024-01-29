池上就業站 助單親媽回歸職場

卅二歲的小芳逃離家暴夫，帶著子女自立生活，在台東就業中心池上就業服務台積極協助下，順利回歸職場，安頓一家四口的生計。 （記者黃明堂攝）

2024/01/29 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕卅二歲小芳（化名）大學畢業後曾短暫就業，因結婚離開職場，生了三子女，不料另一半是暴力男，即使她身懷六甲也照打。為了讓孩子有個安全的成長空間，她帶著孩子逃離夫家自立生活，在台東就業中心池上就業服務台積極協助下，獲勞動部「職場學習與再適應計畫」支持，回歸職場，安頓一家四口的生計。

台東就業中心指出，小芳前往池上就業服務台求職時，就服員諮詢發現小芳有幼兒托育的需後，主動幫她連結社會補助資源及幼兒托育資訊，讓她先安頓子女，再安心地準備應徵工作，就服員協助製作履歷表，陪同去面試，增加她的自信心，並運用勞動部「職場學習與再適應計畫」，讓她成為早餐店廚師助理，順利就業；現在的小芳已成為早餐店最得力助手，不僅廚藝精進，還考取汽車駕照，方便接送小孩往返醫院做復健。

台東就業中心主任吳玉敏表示，勞動部鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，透過「職場學習及再適應計畫」補助個案職場學習及再適應津貼，每月最高補助金額為當年度每月基本工資，以及用人單位行政管理及輔導費，補助期間最長三個月，若屬高齡者、身心障礙者、更生受保護人、十五歲以上未滿十八歲之未就學未就業少年或施用毒品者之對象，經評估核可後，最長可補助六個月。

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