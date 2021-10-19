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    東縣加碼生育補助 明年起首胎3萬

    鼓勵生育，台東縣明年起生育補助再加碼，首胎三萬。（記者陳賢義攝）

    鼓勵生育，台東縣明年起生育補助再加碼，首胎三萬。（記者陳賢義攝）

    2021/10/19 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府為鼓勵生育，減輕新生兒家庭經濟負擔，縣長饒慶鈴宣布自2022年1月起調高生育補助，第一胎生育補助由原本的1萬元大幅調升至3萬元，成為全國補助最多的縣市之一，而雙生以上及第二胎（含以後）每胎補助也由1萬5000元調升為3萬6000元，盼能提升台東縣的生育率。

    第2胎起也增為3.6萬元

    少子化日益嚴重，台東縣總人口數由2011年的22萬8290人，下滑至去年底21萬5261人，近10年間減少了1萬3029人，至去年出生人口數僅剩1364人，今年預計低於1300人，為鼓勵生育，明年第一胎生育補助將加碼至3萬元，第二胎以上也將補助至3萬6000元，盼打造友善安心的生養環境。

    鼓勵生育 減輕育兒負擔

    饒慶鈴表示，考量台東生育補助第一胎只有1萬元，依據現有資料，參考全國最高的澎湖縣、桃園市及彰化縣比照辦理，明年1月起調高首胎生育補助至3萬元，並且同步調升雙生以上及第二胎（含以後）每胎補助，希望由出生開始、坐月子餐到育兒指導，建構安心懷孕，願生能養的友善環境，減輕育兒家庭的負擔。

    饒慶鈴表示，為解決少子化問題，縣府積極建置完善生養育規劃，去年開辦免費育兒指導到宅服務，服務382位媽媽共3841小時，今年至9月止服務318位媽媽共2359小時；今年更額外為低收、中低收等弱勢產婦提供免費住院月子餐，減緩新生兒家庭的負擔。

    另外，也首度啟動幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、公托托育人員照顧幼兒比由原本1：5降載至1：4，更推出全國首創的類公共化政策，使公私托收費一致。

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