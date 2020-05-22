《台東》大學個申放榜 東中8人上台大

台東高中校長蔡美瑤（中）開心的與八名個申入台大的學生合影。左一為如願上台大經濟系的蔡尚恩。 （記者陳賢義翻攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕大學個申昨放榜，台東高中大放異彩，八人上台大，五名學生如願申請醫學系，截至目前不包括獨招，台東高中錄取大學數已達一八六人，繁星六十二人，錄取率百分六十三點五，個申一二二位，錄取率百分之五十點三，捷報傳來，校長蔡美瑤和全校師生均感與有榮焉。

蔡尚恩如願上台大經濟系

曾參加台大特殊選才與繁星推薦都與台大經濟系失之交臂的蔡尚恩，這次個人申請台大、清大、成大、政大四所大學經濟系均獲正取，終於如願上台大。他說，之前台大對他來說，是遙不可及的夢想，高中三年的經歷與學習，讓他逐步前進，很喜歡「築夢踏實」這句話，他也不斷自我提醒，無論未來處在任何頂尖領域，還是會有不足，千萬不能有自滿的心態，這樣反而會錯過更多學習的機會。

錄取台大園藝暨景觀學系的胡興則說，順利分發到自己喜歡的校系，非常感謝家人、老師及同學們一路上的幫忙。雖然利用原住民外加名額才申請到，程度難免有落差，在即將到來的暑假，將有效利用時間好好加強相關能力。

錄取成大牙醫系的林泓宇則表示，很高興能錄取，感謝師長及同學的幫忙，尤其醫學系面試團的同學，大家一同努力，取得好的成績，將來學成後有機會將回饋故鄉。

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