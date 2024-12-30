台東縣府送交國土計畫分區圖 但批內政部用「強」的

台東縣國土計畫分區圖配合中央要求期限，12月底送交內政部審議後，表達相關配套未完整前，應勿急於推動。（記者黃明堂翻攝）

2024/12/30 18:34

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣國土計畫分區圖配合中央要求期限，於今年12月底送交內政部審議，但縣政府強調，國土計畫法應否如期實施，不是以地方政府是否如期送內政部審議為焦點，而必須正視在國土法相關子法尚未訂定及各目的事業法未完全配合修訂前，為何強行請各地方政府送交分區圖。

台臺東縣政府表示，國土計畫法是國家整體空間規劃的根本大法，引導土地適地適用，避免不當開發行為，縣府原則支持國土計畫法理念，但推動重大政策前，必須顧及民眾權益及需求。縣政府在配合中央推動國土計畫過程中，合計收受多達2912件人民陳情案，七7成民眾關心議題如被劃設成農業發展分區後，土地無法多元使用或未被劃入農業發展分區第4類，2成民眾對各國土分區下的土地容許使用項目過於繁雜，不易理解對權益產生何種影響?都市計畫保護及農業區，不願再被劃為農業發展分區等。

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縣府說，台東縣多達184個原民部落，因居住需求發展腹地不足，建物無法合法化的問題，且有部分民眾散居在部落範圍外，居住已久的建物卻被劃為國土保育地區，都將造成民眾恐慌。中央應清楚地對外界說明國土法實施後，相關土地使用制度的變革及差異處，在相關配套未完整前，應勿急於推動。

縣政府指出，國土分區圖是否送交中央審議並非國土計畫法爭議重點，分區圖的劃設僅是依法踐行行政程序，中央應正視問題並據實回應民眾實際使用土地需求，尤其是農民尚有疑義的農業發展地區相關補償或發展權，有哪些項目可申請使用?原住民部落居住權益及建物合法化等問題，均需中央主管機關如實面對，並非聚焦各縣市是否如期提送國土功能分區圖。

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