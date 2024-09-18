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警搞烏龍！台東部落蝸牛小米粽疑食物中毒案 再添2死是誤傳

蝸牛小米粽疑似引發食物中毒。（記者黃明堂翻攝）

蝸牛小米粽疑似引發食物中毒。（記者黃明堂翻攝）

2024/09/18 20:47

首次上稿 19:45
更新時間 20:47

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東金峰鄉南迴線賓茂及壢坵部落疑似「蝸牛小米粽」集體食物中毒案，今天（18日）再傳楊家兩姊妹身亡消息，警方打算明天報請檢方相驗，死亡人數來到5人，不過最後案情大逆轉，是警方誤傳，姊妹兩人還在醫院急救。

院方傍晚時還說，在馬偕急救的二姊狀況雖不樂觀，但至少生命跡象勉強維持，以保守治療、維持其生命為主，詳細病因等非目前首要目標。話才說完不久，卻又傳出楊家兩姊妹病情急轉直下，宣布死亡。

這起事件許多地方團體和親友間消息紛亂，大武分局還向地檢私下說，「可能要報驗解剖5具屍體」，當地檢方在頭痛，「台東殯儀館只有一具解剖檯，到時候要怎麼驗？」甚至分局內部還以此向長官回報，確認「的確5死」，搞到連縣警局內部不斷向記者打探「到底多少人走了？應該不只3人，怎麼那麼可怕！」

醫院、家屬卻說，「人還活著！」大武偵查隊急忙再查證，確定「一切都是誤傳」。

這起案件也讓檢警十分頭痛又困惑，患者家屬多人服務於公職，許多老同事不禁到處打聽「到底是吃到什麼？」「人還好嗎？」甚至對於可能的毒物也多有猜測，但檢方強調仍需經專業單位分析。

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