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還給部落族人一條安全回家的路 成功鎮重安一號橋竣工通車

重安一號橋竣工通車，部落族人期盼出入再也不受豪雨風災威脅。（記者陳賢義攝）

重安一號橋竣工通車，部落族人期盼出入再也不受豪雨風災威脅。（記者陳賢義攝）

2023/09/16 13:23

〔記者陳賢義／台東報導〕還給偏鄉原民部落一條安全回家的路，成功鎮公所爭取重安1號橋修建工程，但因工程地處偏遠、施作困難，加上原物料上漲等諸多因素，致使修建計劃歷經5年26次流標才得以成功發包，工程10個月，今年8月14日竣工，隨後經現勘完成驗收15日正式通車，族人手舞足蹈慶祝，樂呼再不怕遇豪雨來襲溪水暴漲阻路了。

重安部落位於台東縣成功鎮都威溪出海口北岸，族人進出通行舊有重安橋因採用過水路面型式，大雨溪水暴漲即無法通行，為改善交通安全，提升部落產經發展，成功鎮公所爭取重安1號橋工程計畫。歷經26次流標，縣府等相關單位仍不懈怠，終爭得工程經費4080萬元，中央補助3672萬元，配合款408萬元，主要工項橋梁型式為RCT橋梁，跨距43公尺、寬6公尺，並於一年內施工完成，

原民處表示，重安一號橋位於重安部落交通繁忙的地區，由於地理環境的限制，原先交通道路建設並不便利，不僅對當地居民的生活帶來困擾與行車安全顧慮，也限制了部落間的農作物運送和部落產業觀光旅遊的發展。橋梁改善工程是一個重要的基礎設施，可改善農民運送農作進出的安全、促進經濟發展和推動觀光業的發展，期待著這座橋梁將為重安部落社區帶來更美好的未來與繁榮。

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