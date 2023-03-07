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    台東掩埋場每4年就燒一次 里民陳情促加速啟用焚化爐

    難忍怒火，林金寶（右）領軍遞交陳情書，議會秘書長吳慶榮代表接收。（記者陳賢義攝）

    難忍怒火，林金寶（右）領軍遞交陳情書，議會秘書長吳慶榮代表接收。（記者陳賢義攝）

    2023/03/07 16:38

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東市垃圾掩埋場火警燒不停，平均每隔4年就發生星火燎原的事件，挾帶惡臭的濃煙造成嚴重空污並威脅居民健康，受害里民忍無可忍，繼上週要求市公所賠償，依危害程度區分A、B區發放，今再向縣議會遞交陳情書，強調焚化爐已試營運，相關單位應訂定掩埋場去化計畫，確保里民日常生活無虞。

    掩埋場上月26日凌晨疑因沼氣自燃發生火警，延燒近70小時才撲滅，竄天濃煙加上惡臭薰鼻，就連經過路人及汽、機車駕駛也快閃，遑論與掩埋場比鄰的建農里民，更是怒氣衝天，組成自救隊求償，立委劉櫂豪聲援；市長陳銘風2日晚間前往建農里與受害居民面對面座談，席間達成依危害程度不同區發放1500至2000元慰問金共識，但仍難平息民怨，今由建農里長林金寶領軍至議會遞交陳情書，議會秘書長吳慶榮代表接收，議長吳秀華力挺。

    林金寶表示，掩埋場原設計使用6年，但環保署2007年修法停縣市興設，掩埋場就以各種名稱延用至今，早已飽和，進而從地底12公尺演變成一座高約12公尺的垃圾山，面積也由2頃變成5、6公頃，掩埋及堆積垃圾量約6000萬頓。

    垃圾是全民問題，不應由建農里民獨自承受，而相關單位每年以回饋金500萬方式荼毒居民，造成里內紛爭，未曾思索去化及安全問題，發生火災才補救；焚化爐已試營運，應加速啟用，且訂定掩埋場去化計畫。林金寶表示，台東縣不只有建農里掩埋場，各鄉鎮均有設置，並因應火災發生數日，制訂防治沼氣相關作為，希望議員諸公能關心民瘼。

    市公所主任秘書溫忠仁表示，這次火警依影響程度分區發放慰問金，儘量做到公平，受害居民遞交陳情書予以尊重；至於掩埋場回饋金部分，交由建農里自主運用，且限制少，垃圾處置問題主因是卡在焚化廠無法順利銜接，但垃圾問題終得解決，一旦焚化廠正式啟用就能迎刃而解。現囤積垃圾處理要花時間處理，非一夕間就能完成，期盼環保局逐年處理，有朝一日回復現地原貌。

    環保局長郭建成表示，建農里垃圾掩埋場於火災後，目前短期還需觀察，周圍堆置垃圾優先處理，待安全無慮後，開始執行小區域開挖及篩分垃圾，隨後陸續送進焚化廠。

    建農垃圾掩埋場上月26日凌晨竄火舌，搶人員費時近70小時才撲滅。（記者陳賢義攝）

    建農垃圾掩埋場上月26日凌晨竄火舌，搶人員費時近70小時才撲滅。（記者陳賢義攝）

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