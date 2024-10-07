《想像台北》太陽花vs.青鳥 何明修︰社運青年參與大減

從野百合、反媒體壟斷、太陽花運動，到近期的青鳥行動，參與者多為學生、青年與各領域專業者。（資料照）

2024/10/07 05:30

太陽花積累野草莓、反媒體壟斷、白衫軍能量後轉弱 剩零星議題性活動

記者甘孟霖、楊心慧／專訪

前言：台灣民主化數十年的旅程當中，多元的社會運動是其催化劑，而台北市作為首善之都，擁有國家級行政、立法機構，最能匯聚資源，成為公民社會運動的搖籃，從野百合、反媒體壟斷、太陽花運動，到近期的青鳥行動，都以台北為主戰場，參與者多為學生、青年與各領域專業者。《想像台北》本次專訪台灣大學社會學系教授何明修，探討社會運動及其參與者們對於台灣民主社會的影響。

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今年五月，為表達反對立法院審議中的數項法案及其審議程序，民眾自發集結青島東路抗議的「青鳥行動」，讓人想起十年前的「太陽花運動」。台灣大學社會學系教授何明修表示，太陽花與青鳥上街頭的公民團體，基本上是原班人馬，且都有後續延伸，太陽花之後是「割藍委」，青鳥後催動基隆「罷樑」，各地也傳出要罷免藍營立委的風潮；兩者不同處除了有無占領立院外，更重要是參與族群大幅改變，根據調查，學生比例從五十六％降至十八．五％，卅歲以下由七十四％腰斬至卅二％，究其原因，主要是太陽花積累了野草莓、反媒體壟斷、白衫軍的能量，其後逐漸轉弱。

台灣民主化 透過社運一步步演變得來

何明修表示，不是民主化之後才有社會運動，台灣的民主化其實是透過社會運動一步步演變得來，解嚴前後不只「黨外」走上街頭，還有許多反污染、勞工議題等團體；一九八七年解嚴後，人民可以合法集會結社，又推波一股社運風潮，當中影響民主政治最深遠的，當屬一九九○年野百合運動、二○○六年紅衫軍倒扁運動，以及二○一四年的太陽花反服貿運動。

野百合廢除間接選舉 太陽花也影響選舉

何明修細數，野百合廢除了間接選舉，一九九六年首度直選總統；紅杉軍造成民進黨政權在二○○八年大選潰敗，與太陽花對國民黨在二○一六年造成的影響雷同。形式上來看，紅杉軍主要由民進黨前主席施明德、大法官被提名人姚立明等政治人物帶頭；野百合、太陽花主要由學生、公民團體組成。進行方式也不相同，紅衫軍以遊行，野百合是靜坐，太陽花則透過公民不服從佔領立法院，癱瘓國家機構，衝突層次最高。

何明修指出，太陽花之前，社會有一股強烈的公民運動、青年參政風潮，校園內明顯感受到校內外的抗議增加，如二○○八年野草莓運動、二○一二年反媒體壟斷、二○一三年白衫軍（洪仲丘事件），引爆點可能與當時年輕人感受到廿二K，加上網路社群媒體開始發達，出現許多網路表達形式而成。不過，他也指出，太陽花後，抗議風潮減緩，僅剩零星議題性活動，不會演變成公民社會對抗執政黨的運動，除了受疫情因素影響，也和在野黨意識形態較保守有關。

小草聲援柯文哲行動 不能稱為社運

何明修談到最近小草聲援民眾黨主席柯文哲的行動，發起人、上台宣講者都是政治人物，反觀青鳥、太陽花的主講者、活動推動者都非民進黨，仍維持社會運動的主體性，因此他不會把小草稱為社會運動。

從野百合、反媒體壟斷、太陽花運動，到近期的青鳥行動，參與者多為學生、青年與各領域專業者。（資料照）

台灣大學社會學系教授何明修表示，台灣的民主化是透過社會運動一步步演變得來。（記者甘孟霖攝）

從野百合、反媒體壟斷、太陽花運動，到近期的青鳥行動，參與者多為學生、青年與各領域專業者。（資料照）

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