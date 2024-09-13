《北市拚降溫》立體綠化、遮簷 免計建蔽、容積

台北市都發局提出體感降溫減碳策略，以「水綠降溫」、「通風散熱」、「遮蔭涼適」手法，營造建築基地內戶外舒適體感環境。（北市都發局提供）

2024/09/13 05:30

水綠降溫、遮蔭涼適、通風散熱3策略 年底前公告實施

〔記者林承鴻／台北報導〕夏季屢創高溫紀錄，台北市都市發展局希望以「水綠降溫」、「遮蔭涼適」及「通風散熱」三大策略創造戶外舒適環境，擬定「台北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案，賦予立體垂直綠化和連續遮簷設施免計建蔽和容積的法源，昨天經台北市都市計畫委員會審議通過，預計年底前公告實施。

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擬定開發基地體感降溫專案

都發局指出，因氣候變遷加劇、熱島強度及範圍擴大、都會區建物密集與地形等因素，導致高溫更難散去，降低城市實質物理溫度有困難，因此提出「降溫城市計畫」；以「水綠降溫」透過屋頂及陽台綠化、露台立體綠化來降溫；「遮蔭涼適」增加沿街綠化遮蔭或遮簷設施，讓行人走在戶外有感降溫；「通風散熱」留設都市風廊，打造舒適微氣候，以體感降溫兩度為目標。

都發局都市設計科科長謝佩珊會後受訪說明，過去進行開發基地都市設計審議時，常建議一樓店面前設置遮簷設施，讓民眾逛街或進出店面時有地方躲雨；但申請人都表示雖然想設，但設了就要計入容積，地主不會同意；昨天通過的體感降溫專案細部計畫，只要符合規定設置的遮簷，不用計入容積。

立體綠化設施 不得登記產權

連續遮簷設施不計建蔽及容積，視為法定騎樓，長度應達沿街面八十％，可設置於帶狀式開放空間、無遮簷人行道，或自建築線進深六公尺範圍內，並可和太陽能板及綠化設施結合；立體綠化設施也可不計建築面積、總樓地板面積及容積，並不得登記產權。

謝佩珊指出，專案計畫主要針對新開發基地，既有建物的建管法令適用日若可以適用新的法令，即可用新的都市計畫檢討；對於有委員質疑降溫專案能發揮多大的效果？謝佩珊坦言，最有效的做法是公部門系統性的執行，例如將一條道路的行道樹做好、補植，效益會比一個一個的建築基地更可觀。目前新建工程處也針對在公有土地上做連續遮簷設施進行評估。

都委會主席、副市長李四川指出，一般陽台可以登記產權，但怕適用修訂後「台北市新建建築物綠化實施規則」加大的陽台有圖利問題，因此新增不得登記產權規範，在委員們表達意見後，裁示細部計劃將納入委員意見修正後通過。都發局預計年底前公告實施。

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