《位於山限區》文山再興社區、萬芳國宅 都更有望

2023/11/16 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕「台北市都市更新自治條例」修正草案昨在台北市議會法規委員會通過，將送大會二、三讀，可望促使不少位於山限區的老舊危險建物進行都更改建，台北市議員王欣儀表示，文山區再興社區是卅五年的老舊社區，去年三月發生女兒牆崩塌意外，居民憂心忡忡卻無可奈何，如今法規修正讓原本限定無法都更的山限區可進行都更，是一大突破，許多危險老舊社區終於能著手申請改建。

台北市都發局統計，山限區劃設主要分布在北投區、士林區、內湖區、南港區、信義區及文山區等六個行政區，共一三○處、一二二九張建照，屋齡卅年以上共有六二四張建照，佔山限區住宅區建照數五○．七七％。

王欣儀指出，山限區因都市計畫、建築管理、地質狀況、環境容受力、坡地管理等限制無法都更，但許多建物屬海砂屋，影響居住安全，還有民眾陳情，社區地形平坦卻劃入山限區，影響開發權益。

王欣儀舉例，再興社區是卅五年的老舊社區，萬芳國宅有四○年歷史，兩處都在山限區，未來適用新修正的條文即可推動都更，且再興社區現為四、五層樓，萬芳國宅為七層樓，未來進入都市設計及土地使用開發許可審議委員會進行個案審議，委員可視情況有放寬樓高的彈性。

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