北市山限區都更 建物高度放寬

台北市議會法規委員會昨通過「台北市都市更新自治條例」修正草案，未來山限區建物高度將可放寬。 （記者楊心慧攝）

2023/11/16 05:30

自治條例修正初審通過 從原來樓高17.5公尺放寬到21公尺

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會法規委員會昨通過「台北市都市更新自治條例」修正草案，未來山限區建物不受北市土地使用分區管制自治條例限制，建物都更從原有的樓高十七．五公尺放寬到廿一公尺，若容積獎勵仍未用完，可在都市計畫審議程序內以個案的方式審議，以彈性放寬到卅公尺為原則，預估多數有意都更的山坡地社區都能受惠。

容積獎勵未用完 可增到30公尺

台北市長蔣萬安上任提出「都更五箭」，降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦來加速都更推動，但在山限區逾半數住宅屋齡超過卅年，卻因都更自治條例對山坡地開發的限制，缺乏誘因難以推動；台北市政府配合政策提出修正草案，今年六月送市議會法規會審查，因議員與市府對容積放寬的意見分歧而「卡關」。

台北市都市更新處隨後依法規會決議，邀專家、學者舉辦三場座談會，修正內容再度提送；都更處處長陳建華昨說明，山坡地建物都更從原有的樓高十七．五公尺放寬到廿一公尺，若容積獎勵仍無法用完，會以一樓樓高四．二公尺、二樓以上樓高三．三公尺的原則下，再向上增加兩層樓，經委員會討論同意通過，將送大會二、三讀。

王欣儀︰增高度 新版本保留彈性

國民黨議員王欣儀指出，原先的版本限制太多，無法照顧山坡地危險住宅的民眾，新版本保留彈性，個案可在都市計畫審議的程序內，由專家評估，若都更容積獎勵仍未用完，可放寬至卅公尺。

洪健益︰別給過多限制 才有誘因

民進黨議員洪健益也說，山坡地危險社區都更用不完的容積應視個案放寬，別給過多限制，才有誘因，否則危老重建困難，改建要等三、四○年。民眾黨議員陳宥丞認為，容積用不完是否有補償機制，如移轉等配套。

都發局長王玉芬表示，用不完的容積可經都市設計及土地使用開發許可審議委員會討論，原則上會給予彈性最高到卅公尺，若還是用不完，會檢討如何再延伸。至於容積移轉因與母法牴觸而作罷。

台北市管制山坡地開發，導致早期存在的一些老舊建物難以更新。 （資料照，北市都更處提供）

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