兒童莫德納次世代、BNT疫苗 北市預約開跑

北市5至11歲兒童莫德納次世代疫苗追加劑、兒童BNT疫苗接種開放預約。（資料照）

2023/03/04 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因應國內防疫政策持續鬆綁，為提升學生保護力，台北市教育局將偕同北市衛生局、市立聯合醫院，實施五至十一歲兒童莫德納次世代雙價（BA.4/5）疫苗追加劑、兒童BNT疫苗基礎劑、追加劑專案接種，昨起開放上網預約，三月十一日在四所國小進行施打。

教育局指出，符合年齡資格的學生及家長於昨上午九時起至三月十日下午五時預約，上午接種莫德納次世代BA.4/5疫苗、下午接種兒童BNT疫苗，家長可依需求選擇南湖國小、明德國小、新和國小及銘傳國小其中一場次，自行至配合的聯合醫院網頁預約掛號，依預約時段前往設站學校。

配合衛生局及醫療院所量能，教育局表示，此次專案接種每場次提供四百至六百名額，如報名額滿即提前結束預約，請民眾把握預約時間。

另，也可透過衛生局疫苗預約平台（https：//booking.health.gov.tw/）預約疫苗登記，選擇住家鄰近診所預約，讓家長依據不同需求與意願，自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。

教育局提醒，學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假以利前往接種；接種疫苗後如有不良反應亦得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以三天為原則（含接種當日），必要時得延長。若家長需請假陪同學生至醫療院所接種疫苗，可給予防疫照顧假。

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