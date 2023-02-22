北市公幼2歲專班 下學年增272名額

台北市長蔣萬安競選時拋出教育政見，主張提高私幼學費補助，將2至4歲每學期補助1萬3660元提升至2萬5000元。（記者蔡亞樺攝）

2023/02/22 05:30

牴觸中央政策 提高私幼補助恐跳票 國教署︰堅推將扣減教育補助

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府市政會議昨通過幼兒教育計畫，北市教育局未來四年投入兩億元，改善全市一五一所公立幼兒園硬體設施，並增設兩歲專班，一一二學年度將增加二七二名額；但北市目前私立幼兒園每學期補助一萬三六六○元，配合教育部私幼補助須在三年內落日，將於七月卅一日退場，台北市長蔣萬安競選期間主張提高私幼補助一學期二萬五千元的政見恐跳票，教育局表示，將持續和中央溝通。

4年將投入2億改善公幼硬體

教育局科長簡境霈指出，一一二學年度新設的亭中非營利幼兒園（位於古亭國中）、興岩非營利幼兒園（位於興岩社福大樓），將增加兩歲班卅二名核定名額；公幼也將透過增班及調整班型，增加兩歲專班、共十五班二四○人。

簡境霈表示，公幼及非營利幼兒園比例低於七成的區域，優先增設非營利幼兒園或公幼增班；新設園所班級均納入兩歲專班規劃。至於一四七所公幼、四所特殊學校附幼，將增編每年五千萬元設施設備款協助換新。

公幼及非營利 改採一階段招生

此外，簡境霈表示，一一二學年度公幼及非營利幼兒園招生將由「二階段」改採「一階段」招生，優先入園及一般生合併登記，讓家長報名更便利。登記期間自六月五日上午九時至七日中午十二時止，家長依所符合資格登記；各園於六月八日上午九時至九時卅分進行抽籤。

蔣萬安於選前曾拋出教育政見，其中包含補助私幼學費，二至四歲每學期一萬三六六○元提升至兩萬五千元（一年一人五萬元），國教署認為該方案是新增的幼兒補助，若北市堅持推行，將扣減教育補助款一．五三億元，此舉讓蔣萬安教育政見受阻。

教局︰持續協商 減輕家長負擔

教育局副局長陳素慧說，有關地方學費補助方案，目前桃園、台中、高雄等九縣市雖已公告落日，但考量台北市消費支出為全台之冠、私立幼兒園學費收費高，有其地區特殊性，秉持照顧、減輕家長育兒負擔精神，已持續與教育部及國教署協商，在不影響中央對北市的補助款前提下，減輕家長負擔。

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