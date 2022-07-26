漏水修不好 北市議員批社宅品質堪憂

明倫社宅A棟十樓的公共區天花板漏水將近兩年，根本沒有修好。（議員陳怡君提供）

2022/07/26 05:30

明倫漏水2年、小彎社宅衣櫃門關不起來、廣慈浴室門有怪聲 都發局承諾檢討改善

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府持續推動社會住宅，但台北市議員陳怡君指出，北市多處社宅的設計與施工品質都有缺失，例如明倫社宅天花板仍漏水近二年、小彎社宅衣櫃門關不起來、廣慈社宅內浴室門有怪聲。陳質疑，北市社宅品質備受爭議，讓原本美意的政績變成擾民的成績。北市都市發展局表示，會針對社宅問題再檢討，住戶遇到問題都可以反映。

陳怡君昨在台北市議會工務委員會表示，她七月十五日就曾在施政報告質詢時向台北市長柯文哲提出設宅漏水及缺失，市府雖有進行修繕，也已拍照結案，但這兩天社宅又傳狀況。陳說，明倫社宅A棟十樓的公共區天花板仍持續漏水，根本沒有修好；小彎社宅住戶入住後發現，衣櫃門扣上又會彈回、關不起來；廣慈社宅住戶反映，家中浴室門開闔時會有尖銳的怪聲。

斯文首善瓦斯管線有疑慮

陳怡君表示，斯文首善有一樓店鋪住戶陳情，瓦斯錶跟管線設在十一坪大、沒對流窗戶的環境下，若好幾天不開店，屋內瓦斯外洩可能無人知，公共安全有疑慮。

都發局表示，對於明倫社宅漏水會檢討，這兩天有了解漏水區域是頂樓延伸管線沒有止漏，會再處理；針對小彎衣櫃門問題會進行零組件調整；廣慈社宅問題也會檢討。

都發局：積極協助住戶處理

都發局表示，住戶在社宅內有各種生活反映，都可透過社宅雲回饋、查詢處理進度，都發局會積極協助處理。

北市都更處則表示，斯文首善瓦斯管線部分已通過消防安檢領有使用執照，安全無虞。

民進黨基隆市長提名人蔡適應（右五），昨與民進黨議員提名人合體拍定裝照，拍下JOJO立網美照。（記者俞肇福攝）

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