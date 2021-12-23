北市大佳河濱公園 設「得來速」快篩站

2021/12/23 05:30

〔記者蔡亞樺、蔡思培／台北報導〕台北市衛生局將於十二月廿七日至明年二月廿八日，在大佳河濱公園設置武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩站，為期二個月並進行交通管制，北市公共運輸處表示，市民小巴九路將取消停靠「八號水門」、「九號水門」及「大佳河濱公園」等三個站位，提醒民眾多留意。

免下車 無接觸 不收費

衛生局指出，因應春節期間入境檢疫方案，包括「十加四」及「七加七」方案，居家檢疫者離開防疫旅館返家進行七天居家檢疫、七天自主健康管理，回家後居檢時還要進行兩次篩檢，因此為方便居檢的民眾做篩檢，市府經討論，決定採用「得來速」方式，尋找空曠處設置快篩站。

衛生局表示，居檢民眾只要搭乘防疫計程車前往快篩站，由台北市立聯合醫院醫護人員協助採檢，採檢完民眾就可以回家等待採檢結果。大佳河濱公園採檢站特點為無須下車、無接觸、不收取費用，以加速採檢作業。

公運處表示，聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，在「大台北公車」網頁（ebus.gov.taipei）、手機版網頁（pda.5284.gov.taipei），以及智慧型站牌到站資訊將顯示「交管不停靠」，提供APP業者介接發布，民眾可善加利用。

北車疫苗接種站 北市接手

另中央流行疫情指揮中心從十二月五日起在台北車站開設莫德納疫苗接種站，運作到十二月二十一日。昨天起台北車站疫苗接種站改由台北市衛生局接手，時間比照中央設站每日下午一點至八點，提供接種莫德納疫苗，完成接種者可獲得一百元等值商品禮券。

衛生局表示，民眾若有疫苗相關訊息，可撥打防疫專線（○二）二三七五-三七八二及一九九九市民熱線詢問。

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