台女3度投老鼠藥毒害澳洲男 全案辯結7/22宣判

女子楊錦屏被控以「超級華法林類毒物」老鼠藥，對來台當交換生的澳洲籍男大生蕭雷（見圖）下毒，致蕭雷一度休克病危送醫。（資料照）

女子楊錦屏被控以「超級華法林類毒物」老鼠藥，對來台當交換生的澳洲籍男大生蕭雷（Alex Shorey）下毒，致蕭雷一度休克病危送醫，在醫院診治期間還利用照顧機會持續下毒，幸好來台照顧兒子的蕭雷父母及時發現楊女有問題，阻斷她持續下手，帶返澳洲治療後已康復。台北地方法院今天開庭辯論，楊女激動強調她沒有投毒，辯稱「是要給我自己用的」，檢方則指控她先後3度下毒，犯後供詞反覆，假裝精神有問題，實為詐病尋求脫罪，建請法官量處12年以上有期徒刑；全案辯結，定7月22日宣判。

以往在開庭時甚少親自發言的50歲楊錦屏，今天辯論時語氣激動地批評都是檢方在「編故事」，一再聲稱「我沒有投毒」，強調她只是想幫助人，沒有想要傷害人；家中放老鼠藥，因她獨處時，特別思念已過世的亡夫，準備給自己的，要服老鼠藥去找亡夫，並說她曾夢到亡夫來找她，邀她去「溫暖的水裡」和他「會合」。

請繼續往下閱讀...

蒞庭檢察官不信這套，依據蕭雷的治療紀錄及病情反覆情況，認定楊錦屏3度對蕭雷下毒，直指楊錦屏供詞反覆，偵查階段承認下毒但沒有殺人故意，後來改口稱沒下毒。檢方指出楊女與Alex對於2人之間的關係認知不同，對Alex而言，楊女是會提供電腦設備、金援的「大方女性」；楊女則認為Alex是她的「年輕愛人」，因此她得知Alex與其他女性有親密關係後，心生妒忌，「由愛生恨」痛下毒手。

檢察官指出，精神鑑定顯示楊女沒有重大精神疾病，但她在醫師訪談時，動輒以幻覺迴避關鍵案情，誇大偽裝自己有病，實為「詐病」，認為楊女犯案時，欲透過金援、投毒來控制被害人，明知服用老鼠藥過量會有致命危險，卻3度投毒，至今仍否認犯罪，且未尋求和解或賠償，犯後毫無悔意，建請法官判處12年以上有期徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法