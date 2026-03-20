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    首頁 > 臺北市

    派兵到荷姆茲海峽護航？ 卓榮泰：從來不是選項

    2026/03/20 17:36 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄答詢。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄答詢。（記者陳逸寬攝）

    立法院會今天繼續施政總質詢，國民黨立委徐巧芯關切未來是否應美方邀請，派兵前往荷姆茲海峽護航？行政院長卓榮泰說，行政院沒有辦法要國軍做任何行動，從來也不是我們曾有過的選項。國防部長顧立雄也說，國防部的立場迄今為止，沒有思考到這樣的行動，也未接獲相關訊息。

    徐巧芯指出，美國總統川普日前說有7國正在協商，而目前英國、法國、德國、義大利、荷蘭及日本等6國已經發布聯合聲明，準備投入適當行動，確保荷姆茲海峽能夠安全通行，她詢問，第7個國家是否會是中華民國？

    卓榮泰回應，可能性極低，且行政院沒有辦法要國軍做任何行動，從來也不是我們曾有過的選項。對於如果美方詢問，國軍未來是否能夠保護進出荷姆茲海峽的船隻？卓榮泰說，政府最主要是保護國人的安全，及航行船隻的安全，超越這個之外的，都不是行政院該有的職權。國軍的最大能力也是保衛國人及國家的安全，以及屬於中華民國籍的航空器、船舶的安全，除此之外目前沒有任何的計畫。

    顧立雄說，最主要我們現在面對中共每天在台海周邊至少5艘以上軍艦，應對高強度的飛彈襲擾，還有不斷可能的軍事威脅，所以整個國軍的重心是隨時在警戒，利用所有各項情監偵及情資交換，來掌握台海周邊乃至印太地區，這是國軍現在的重點。

    顧立雄強調，國防部的立場迄今為止，沒有思考到這樣的行動，對於如果美方有詢問，這是假設性問題，國防部迄今沒有接獲這樣的訊息。

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