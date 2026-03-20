台北市議會「四小福」接連涉弊出事 僅剩他尚未落馬

李傅中武因涉嫌詐領助理費辦公室被搜索。（記者田裕華攝）

台北市國民黨籍議員陳重文、李傅中武、李芳儒、副議長葉林傳及前議員陳彥伯，因傳是結拜關係而被封為台北市議會「五虎將」，因陳彥伯競選連任失利，「五虎將」變成「四小福」，不過陳重文、葉林傳分別涉入台智光弊案及限制級電子遊戲場圖利案，今李傅中武因涉嫌詐領助理費遭搜索，四小福僅剩李芳儒一人未涉入任何案件。

北檢主任檢察官指揮台北市調查處機動站偵辦此案，大約上午11時，共8名檢調人員進入議會李傅中武研究室進行搜索，並帶回部分文件及資料，全案朝貪污治罪條例方向偵辦。

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李傅中武過去曾任警察，黑白兩道通吃，去年好兄弟葉林傳涉嫌經營賭博電玩及圖利自己被起訴時，還爆出葉除以各種手段向市政府施壓外，還找來李傅中武以質詢方式強硬要求市府人員讓相關條文修正案闖關通過，以利葉林傳取得欣欣電子遊戲場的限制級營業證。

李傅中武過去也有爭議，台北市松山分局中崙派出所2021年發生「黑衣人之亂」，當天黑衣人闖入砸毀電腦，後續警察與黑衣人上演和解大戲，外界質疑幕後有黑道民代幫忙「喬事」，就連台北市政府專案調查內容就提到，4月22日分局安排警方與黑衣人公開大和解，係由北市議員李傅中武建議，他將時任松山分局長林志誠及其他主管邀至辦公室，「是不是兩方道歉還是教官道歉的畫面，是比較好的新聞處理」。

但李傅中武當時強調，他是以北市議會警政衛生委員會召集人身分請警方說明案情，絕無要求警方向黑衣人道歉，感嘆自己無端捲入事端，重申自己絕無不當行為。

「四小福」之一的陳重文則涉嫌收受台智光近千萬元賄賂，再向市府施壓提高警用監視器預算，過去就曾傳出「四小福」因交情好、常互相幫助，他們常在葉林傳議會辦公室聊天、喬事，顯見4人的好交情。

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