為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    質疑北市敬老金網站竟挨告 76歲翁怒了：為1500元還要受辱

    2025/11/14 17:21 記者甘孟霖／台北報導
    高嘉瑜（右）與陳情老翁（左）召開記者會，批評台北市政府沒同理心。（記者甘孟霖攝）

    高嘉瑜（右）與陳情老翁（左）召開記者會，批評台北市政府沒同理心。（記者甘孟霖攝）

    前立委高嘉瑜在社群平台發文說，接獲民眾陳情，台北市重陽敬老禮金網頁出現「上海市區公所」字樣，社會局駁斥不實謠言，報警提告。高嘉瑜今天（14日）下午偕76歲陳情人召開記者會，陳情老翁忿忿不平地說，本來只是擔心詐騙才提出質疑，卻被市府指稱為有心人士，一輩子沒進過警察局現在可能要被約談，市府有必要這麼欺負我們嗎？

    社會局回應，高小姐未查證公開發布誤導大眾、傷害市府服務同仁言論，至今仍未道歉，社會局表示遺憾，目前全案已進入調查程序，後續交由警方偵辦。

    高嘉瑜說，今年3月已經發生過台北市警察局變成「北京市」等問題，也有民眾投訴，當時台北市也發現是Google自動翻譯的問題；對民眾來講，只是提出質疑、擔心自己受騙，絕非刻意為之，民眾只是好心提醒，卻要被市府用偽造文書或妨害電腦使用等陷人於罪，這非常不可取。

    老翁還原情況，當時要申請敬老金，掃描QR Code進去，經過認證後，他填寫自己的郵局帳戶，卻赫見底下有「上海市」字樣；他為此還被太太罵了一頓，擔心是詐騙釣魚網站。

    老翁致電給社會局詢問，對方請他透過電子郵件寫信，他就將截圖附上傳送，同步也詢問高嘉瑜。想不到高嘉瑜揭露此事後，市府竟然寫了新聞稿，說他是「有心人士」，這讓他感到非常生氣，何必把我們講的那麼可怕？我是老人呀，為了這1500元，還要受這種屈辱實在很生氣。

    他說，疏忽就改就好了啊，幹嘛把他說得那麼惡毒，他一輩子沒進過警局，現在可能要跑一趟警局，活到76歲還受侮辱，「我是愛國人士欸，不是有心人士」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播