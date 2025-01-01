360秒101煙火秀喜迎2025年！ 台灣英雄登台北跨年晚會

台北101煙火。（記者塗建榮攝）

2025/01/01 00:35

〔記者蔡思培／台北報導〕「2025台北最High新年城」昨晚登場，跨年晚會碰上天后張惠妹大巨蛋跨年演唱會，大量人潮湧入信義區，周邊商店也擠滿民眾，吸引22萬人響應。台北101施放長達6分多鐘煙火秀，台北市長蔣萬安也與巴黎奧運金牌王齊麟、林郁婷、世界棒球十二強金牌選手李凱威、陳冠偉一同登上台北跨年晚會，陪伴大家迎接2025年。

台北市觀光傳播局統計，依照電信信令推估，截至0點10分，跨年晚會活動現場及大巨蛋周邊人數超過22萬人。

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台北跨年晚會由李多慧與林襄領軍的小龍女與DJ RayRay熱力開場，金曲歌后戴佩妮也帶來《你要的愛》；情歌王子李聖傑也帶來《手放開》、《痴心絕對》經典情歌。隨後還有跨年晚會上還有韓國女團Apink帶來《Mr. Chu》、《LUV》等熱門。今年回歸的男團ENERGY也在11點左右作為跨年壓軸登場，帶來《放手》，並與台下觀眾嗨唱《星期五晚上》大秀16蹲。

接近12點倒數時刻，台北市長蔣萬安也與巴黎奧運羽球金牌王齊麟、拳擊金牌林郁婷、世界棒球十二強金牌選手李凱威、陳冠偉一同登台，與觀眾倒數迎接2025年，明星運動員們也熱情與台下觀眾擊掌。

蔣萬安致詞簡短表示，台北跨年晚會屬於大家的，「今天大家是來參加跨年晚會，看自己喜愛的偶像、團體，不是來聽我講話的，祝福大家新年快樂，蛇馬龍鶴，2025什麼都好！」蔣萬安也指，很高興邀請到王齊麟、林郁婷、李凱威、陳冠偉，他們都在奧運、十二強賽事表現亮眼，新的一年台灣英雄一定可以再創佳績。

今年台北101煙火有史上最長的360秒，101煙火施放完後，還有梁詠琪、搖滾天團「八三夭」接力嗨唱至凌晨1點。今年大樓雷射光雕秀也以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題，讓台灣隊長陳傑憲、羽球天后戴資穎、奧運羽球男雙李洋與王齊麟、奧運拳擊金牌林郁婷化身英雄躍上101大樓。

台北101煙火。（記者王藝菘攝）

台北101煙火。（記者王藝菘攝）

台北101煙火。（記者塗建榮攝）

台北101煙火。（記者塗建榮攝）

台北101煙火。（記者王藝菘攝）

台北101煙火。（記者塗建榮攝）

台北101煙火。（記者塗建榮攝）

台北101煙火。（記者塗建榮攝）

台北101煙火。（記者王藝菘攝）

台北101煙火。（記者田裕華攝）

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