周玉蒄能出國了！亂爆「滾床單」判刑 撤銷限制出境理由曝

周玉蔻抗告成功，限制出境、出海撤銷。（資料照）

2024/12/31 22:04

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人周玉蔻、蔡玉真被控不當爆料前中國小姐張淑娟涉緋聞，今年11月26日各被台北地院判刑1年6月，限制出境8個月，兩人不服提起抗告，高等法院認定，周玉蔻、蔡玉真並無逃亡動機，也沒有事證顯示有逃亡之虞，日前撤銷原裁定，但2人欲出境時，須提前7天向高院陳報。

高院指出，周玉蒄、蔡玉真所犯並非屬強辯護的3年以上徒刑的重罪，且2人自偵查起，歷次偵訊、準備程序、審理期日均遵期到庭，也未曾有因案通緝的紀錄，而且原告張淑娟前年提起告訴後，2人雖有多次短期出國紀錄，但歷次庭訊及審判都能到庭，周玉蒄還有向檢察官陳報返國時程，未發生檢察官所定偵訊期日遲誤不到情事。

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另外，相關卷證內也無其他事證足認周玉蒄、蔡玉真有逃亡的動機或舉措，無法認定2人經北院判處不得易科罰金及不得易服社會勞動的罪刑，即有逃亡之虞。

高院認為，北院以周女、蔡女2人具有一定社會經驗及充足資力，即認定有相當理由有逃亡之虞，但並未論述其關聯性，也沒說明本案有無其他替代方案得以續行審判或執行，因此原裁定並不恰當，應以撤銷。

高院指出，本案目前已經上訴高院審理中，經合議庭審酌卷內周玉蒄、蔡玉真2人歷次到庭的情形及其涉案情節，認為2人若有出境的正當理由，應於預訂機票、船票7日前先向高院陳報出境及返國計畫與時程，並應於返國入境後7日內再向高院陳報，即可替代限制出境、出海。

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