全國政協新年茶話會未提「九二共識」 習近平：統一大業穩步前進

中國全國政協今天在北京舉行「新年茶話會」，中共總書記習近平發表談話說，預計今年中國經濟成長5％左右。。（美聯社檔案照）

2024/12/31 16:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協今天在北京舉行「新年茶話會」，中共總書記習近平發表談話說，預計今年中國經濟成長5％左右。這個數字符合今年中國兩會期間官方設定的經濟成長目標；今年涉台內容罕見未提到「九二共識」或「反獨」，只說「祖國統一大業穩步前進」。

根據中國官媒《新華社》報導，習近平指出，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。一年來，面對國內外形勢帶來的挑戰，「我們沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務」，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

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習近平指稱，一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞。經濟運行總體平穩、穩中有進，預計全年中國國內生產總值增長5％左右，糧食產量首次突破1.4萬億斤。改革開放持續深化，勝利召開中共20屆三中全會，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化做出部署。

習近平細數今年工作說，澳門回歸祖國25週年，民主法治建設、「一國兩制」實踐和祖國統一大業穩步前進。深入推進中國特色大國外交。扎實開展黨紀學習教育，堅定不移正風肅紀反腐。這些成績，更加堅定了我們推進中國式現代化的決心和信心。

展望明年，習近平說，2025年是「十四五」規劃收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念。進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

據悉，以往中國全國政協新年茶話會，習近平經常大談「反獨」或「九二共識」。2020年稱「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決維護台海和平穩定」；2021年提及「堅持一個中國原則和『九二共識』，強化反『獨』促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關係和平發展」；；2022年談到「對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉進行堅決鬥爭」；2023年稱「港澳工作持續加強，反『獨』促統堅決有力」，今年僅提及「祖國統一大業穩步前進」。

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