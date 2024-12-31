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    首頁　>　臺北市

    國土法修正三讀通過！ 再延後6年實施

    立法院院會今（31）日三讀通過「國土計畫法」部分條文修正草案，藍綠兩黨一起大合照。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（31）日三讀通過「國土計畫法」部分條文修正草案，藍綠兩黨一起大合照。（記者陳逸寬攝）

    2024/12/31 14:29

    〔記者林哲遠／台北報導〕國土計畫法原訂明年四月上路，但桃園市、南投縣及雲林縣等3個國民黨執政縣市政府尚未繳交國土功能分區圖，中南部朝野立委多次表態要修法延期上路。立法院院會今日三讀通過，國民黨團所提國土法46條修法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年。

    現行「國土計畫法」預定明年4月30日上路，內政部昨日表示，全國已有19縣市提交國土功能分區圖，其中8縣市完成審議，只剩桃園市、南投縣及雲林縣尚未提報。朝野立委則提出27個修法版本擬讓國土計畫法再次展延實施2至4年不等；朝野三黨團今日在院會分別就國土法第四十五條提出再修正動議，白黨團主張再延長2年、藍綠黨團則提出延長6年。

    院會針對朝野三黨團就「國土法」第四十五條修法版本展開記名表決，最終以國民黨團修法版本通過，有107委員出席，贊成者50位、反對者48位、棄權者9位，棄權的立委除了8席民眾黨立委外，還有無黨籍立委高金素梅。

    三讀條文規定，中央主管機關應於本法施行後2年內，公告實施全國國土計畫。直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後10年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。直轄市、縣（市）主管機關依前項公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法停止適用。

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