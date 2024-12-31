貨櫃車「逃磅」國道動態地磅系統 延至2026年開罰

國道動態地磅示意圖。（高速公路局提供）

2024/12/31 13:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕國道沿線陸續增設動態地磅系統，貨櫃車未依指示進站過磅視為逃磅，違者可處9萬元罰鍰，原定明年1月1日起開始取締開罰，高速公路局今（31日）表示，為配合港區進口超重櫃篩選警示系統運作，延長教育宣導期，2026年1月1日起再開罰。

國道沿線設有44處地磅站，陸續增設動態地磅系統。貨櫃車行經動態地磅系統，前門架上方資訊可變標誌（CMS）如顯示自身車號，免進站過磅，未顯示車號的車輛則要進站過磅，未進站視為逃磅，可依道路交通管理處罰條例處9萬元罰鍰。

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對此，立委林俊憲表示，執行過程的配套措施不足，嚴重影響民眾用路權益，他接到不少民眾反映，過磅貨車回堵到主線道，導致嚴重塞車，造成貨運業者及民眾怨聲載道，也增加用路人事故風險，過去5年在地磅站附近就發生了2000多件車禍，造成8死、263傷；此外，進口貨櫃超重問題應從源頭管制，要求航港局盡速建置進口超重貨櫃篩檢系統，避免超重貨櫃出港，維護民眾行車安全。

高公局表示，動態過磅系統規定宣導期原規劃自2024年10月1日至12月31日，但考量「港區進口超重櫃篩選警示系統」運作及轉歸責違規超載罰單等配套措施尚需時間滾動檢討或釐清，將宣導期延長至2025年12月31日。也就是說，舉發違規開罰起始時間，從2025年1月1日延長至2026年1月1日起。

高公局提醒，宣導教育期間維持現行將超載、逃磅等資料函送公路局、航港局及貨櫃公會參考納入公司管理及宣導教育模式。貨櫃車行經原有的靜態地磅站或其他主線路段，仍維持現行配合員警指揮過磅方式。

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