為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    假代購日貨、真走私加熱菸 士檢偵結起訴8人

    陳姓主嫌與員工等8人，被控假代購之名實則走私加熱菸來台販售。（資料照，記者鄭景議翻攝）

    陳姓主嫌與員工等8人，被控假代購之名實則走私加熱菸來台販售。（資料照，記者鄭景議翻攝）

    2024/12/31 12:50

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署指揮警方偵破一個規模龐大的走私加熱菸集團，陳姓主嫌與員工假代購日本商品名義，實則透過中國籍周男，帶日本籍背包客，利用托運行李機會，走私大量非法加熱菸品入境，並在全台各地設立店面，違法販售加熱菸品，賺取暴利736萬餘元；全案今偵結，依輸入私菸等多罪起訴陳共8人，並請法院對涉案情節重大的陳等6人從重量刑。

    士檢調查，自2023年1月起，陳男聯繫中國、日本等地的賣家，購買日本紙菸、加熱菸，再以共犯賴男的名義快遞進口或藉由貨櫃夾帶；另中國周男也會在日本找尋人員，進口走私各種菸品來台。

    士檢指，陳男會先確認私運加熱菸等各品項菸的數量，再由周男帶著夾帶加熱菸的旅客入境；陳男另會聯繫同案共犯陳女、賴男，前往桃園市某飯店接貨，並分送至陳男位於台中、台南、高雄等地的日貨本舖店面，或利用超商交貨等方式非法販售牟利。

    全案直到2024年6月27日，周男與2名日籍男子一起入境，被海關當場查扣300條加熱菸，犯行才曝光；並經士檢於28日指揮警方、憲兵隊前往台北、桃園、台中、台南及高雄等地展開北中南大搜索，查扣不法所得736萬多元、進口加熱菸逾13萬8014條、電子菸加熱器586台等。

    此外，陳男母親也被查出，得知犯行被檢警查獲後，指示人員藏匿部分加熱菸以避免遭查扣；陳女另涉非法販售止痛等禁藥與OK蹦等器材。

    士檢今偵結全案，依菸酒管理法中輸入私菸罪、刑法隱匿證據罪、藥事法中輸入與販售禁藥罪、醫療器材管理法中未經許可擅自輸入醫療器材與等非法販賣醫療器材 罪，起訴陳共8名被告，並請法院對涉案情節重大的陳等6人從重量刑。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播