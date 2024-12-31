假代購日貨、真走私加熱菸 士檢偵結起訴8人

陳姓主嫌與員工等8人，被控假代購之名實則走私加熱菸來台販售。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2024/12/31 12:50

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署指揮警方偵破一個規模龐大的走私加熱菸集團，陳姓主嫌與員工假代購日本商品名義，實則透過中國籍周男，帶日本籍背包客，利用托運行李機會，走私大量非法加熱菸品入境，並在全台各地設立店面，違法販售加熱菸品，賺取暴利736萬餘元；全案今偵結，依輸入私菸等多罪起訴陳共8人，並請法院對涉案情節重大的陳等6人從重量刑。

士檢調查，自2023年1月起，陳男聯繫中國、日本等地的賣家，購買日本紙菸、加熱菸，再以共犯賴男的名義快遞進口或藉由貨櫃夾帶；另中國周男也會在日本找尋人員，進口走私各種菸品來台。

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士檢指，陳男會先確認私運加熱菸等各品項菸的數量，再由周男帶著夾帶加熱菸的旅客入境；陳男另會聯繫同案共犯陳女、賴男，前往桃園市某飯店接貨，並分送至陳男位於台中、台南、高雄等地的日貨本舖店面，或利用超商交貨等方式非法販售牟利。

全案直到2024年6月27日，周男與2名日籍男子一起入境，被海關當場查扣300條加熱菸，犯行才曝光；並經士檢於28日指揮警方、憲兵隊前往台北、桃園、台中、台南及高雄等地展開北中南大搜索，查扣不法所得736萬多元、進口加熱菸逾13萬8014條、電子菸加熱器586台等。

此外，陳男母親也被查出，得知犯行被檢警查獲後，指示人員藏匿部分加熱菸以避免遭查扣；陳女另涉非法販售止痛等禁藥與OK蹦等器材。

士檢今偵結全案，依菸酒管理法中輸入私菸罪、刑法隱匿證據罪、藥事法中輸入與販售禁藥罪、醫療器材管理法中未經許可擅自輸入醫療器材與等非法販賣醫療器材 罪，起訴陳共8名被告，並請法院對涉案情節重大的陳等6人從重量刑。

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