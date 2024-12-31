稱北檢起訴柯文哲「證據薄弱」遭罵翻 謝長廷：未替柯辯護

謝長廷表示，他並沒有替柯文哲辯護，只是稱起訴書「證據薄弱」，批評的人應證明「證據不薄弱或證據很堅強」才符合邏輯。（資料照）

2024/12/31 11:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率、政治獻金等弊案，台北地檢署依貪污等罪嫌起訴，總統府資政謝長廷日前表示，起訴書中有關收賄的證據「確實薄弱了一點」，遭到網友攻擊；對此，謝長廷表示，他並沒有替柯文哲辯護，只是稱起訴書「證據薄弱」，批評的人應證明「證據不薄弱或證據很堅強」才符合邏輯。

謝長廷日前表示，任何人把柯文哲的起訢文件讀了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感，但就法律上的犯罪要件而言，「收賄的證據確實薄弱了一點」，尤其檢方在將人羈押4個月之後，卻只交出這樣的起訴書，可以預見未來必然爭議迭起；相關言論一出立刻引發討論，許多網友在謝長廷貼文底下激烈討論。

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對此，謝長廷在發文表示，貼文聽說被罵翻了，但類似謾駡他並不陌生，包含美麗島事件、宋七力事件、張素貞（陳進興太太）案都是頂著謾駡，都是為舉世滔滔皆曰可殺的被告辯護。

謝長廷強調，他的一貫信念是「起訴必須有明確的證據」；謝長廷重申，他並沒有替柯文哲辯護，只是說起訴書「證據薄弱」，批評的人應證明「證據不薄弱或證據很堅強」才符合邏輯，而不是謾駡替壞人開脫，這是莫須有的抹黑。

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