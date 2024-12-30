保時捷男在火鍋店開數槍 只因店家中午將休息

警方逮捕廖男。（記者王冠仁翻攝）

2024/12/30 18:19

〔記者王冠仁／台北報導〕57歲廖姓男子今天下午駕駛一輛保時捷轎車，到台北市松江路一間海鮮火鍋餐廳，他下車想用餐，當時店家中午用餐時段快結束、即將休息，站在店門口的店員請他稍等一下。沒想到，廖無預警從身上拿出一把模擬槍在店外開2槍，衝入店內包廂後又再拿另一把空氣槍亂開1槍，還邊開槍邊罵三字經，幸虧警方及時將他壓制逮捕，整起事件中也無人受傷。

警方調查，廖姓男子今天下午2時許，獨自一人開車前往台北市松江路上一間海鮮火鍋餐廳，他將轎車停放在路旁後，下車打算進入店內用餐。不過，該餐廳中午用餐時間只到下午2時30分，廖出現時店家即將休息，在店門口招待的店員於是請他稍等，想確認是否可讓廖進入用餐。

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沒想到，廖勃然大怒，氣得從身上拿出一把模擬槍，站在店外胡亂開了2槍；他隨後又衝進店內包廂，再拿出一把空氣槍亂開1槍，還邊開槍邊大罵三字經。當時店內的店員與顧客嚇得不知所措，幸虧有店員見狀立刻報警。

員警到場後，發現廖開槍後神情恍惚，在店內晃來晃去，還將2把槍枝與1把折疊刀放在桌上。警方立刻將他壓制逮捕，並查扣槍枝與刀械，同時附帶搜索其轎車，在他車中搜出海洛英8包、海洛英針筒12支、毒品安非他命5包、安非他命吸食器等。

據了解，廖落網後聲稱自己「從昨晚到現在都沒睡」，神智不清、說話顛三倒四。警方不排除他犯案前曾經施用毒品，才導致精神恍惚，目前除了已經採集其尿液送驗釐清有無毒品成分以外，同時也將他依槍砲、毒品、恐嚇等罪嫌送辦。

警方查扣廖嫌犯案用槍枝。（記者王冠仁翻攝）

警方在廖嫌車上查扣到毒品、吸食器、針頭等。（記者王冠仁翻攝）

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