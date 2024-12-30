環境部擴大碳盤查對象  納入百貨公司、便利商店及交通業

環境部今（30）天宣布擴大列管碳盤查登錄對象，要求百貨公司、便利商店、醫學中心等行業，2026年4月底前必須完成前一年度的碳盤查登錄。（記者陳嘉怡攝）

2024/12/30 17:34

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今（30）天宣布擴大列管碳盤查登錄對象，將碳盤查門檻從2.5萬公噸下修至5千公噸，並新增要求百貨公司、便利商店、醫學中心，及鐵路、捷運等交通業等，估計約500家企業，2026年4月底前須完成前一年度的溫室氣體排放量盤查登錄，但還不用找第三方機構進行查驗，也還不會被要求繳納碳費。

目前環境部公告的強制碳盤查對象為，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，除需進行盤查登錄外，還需要找第三方機構完成查驗，2026年正式依盤查的排放量繳交碳費。此外，金管會也要求全台約1800家上市櫃公司需完成碳盤查；有些業者則是因應供應鏈客戶要求，必須執行碳盤查。

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環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，有許多產業雖不屬於排碳大戶，但是用電量較高，為讓更多企業了解用電與碳排放的關聯性，提升減碳成效，預計明年起擴大列管盤查登錄對象，估計新增約500家企業、門市約2萬間店。不過僅需要完成碳盤查登錄，還不用請第三方查驗，現階段也不會要求繳交碳費。擴大碳盤查相關草案預計明年1月中前預告，若順利盼能於2月底前正式公告。

蔡玲儀進一步說明，擴大碳盤查對象包括，資訊服務業、百貨公司、購物中心及量販店業、大專校院、旅館業、鐵路、捷運運輸等，只要全公司年排碳量達1萬噸以上，相當於一年用電量2000萬度以上；或單一場所年排碳量5000噸以上，相當於用電1000萬度以上，都需要進行碳盤查。

此外還包括，22家醫學中心、全台客運或貨運達200輛以上運輸業者、門市100家以上的連鎖便利商店及超級市場、3大電信業者。製造業則將下修為溫室氣體年排放量達一萬公噸，就需要盤查，受影響業者約有300家，主要為電子製造業。另為協助各產業了解碳盤查，預計明年第一季將提出服務業、運輸業及醫療院所的盤查指引

蔡玲儀也提到，政府機關也將要求溫室氣體盤查作業，例如公務車輛用油、外購電力等皆屬於盤查範圍，將建置政府機關溫室氣體盤查手冊、揭露平台，並建立數位化盤查工具，用電量則會直接與台電系統嫁接。

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