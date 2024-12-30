不服柯文哲等4人交保 北檢將再提抗告

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，台北地院昨二度召開羈押庭，諭知7千萬元交保，且須配戴電子腳鐐，今下午獲保離去。對此，台北地檢署仍認為柯有勾串、滅證之虞，有繼續羈押必要，再度提出抗告。（記者朱沛雄攝）

2024/12/30 17:33

首次上稿：17:11

更新時間：17:33（新增對4人提抗告）

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案以及政治獻金弊案，經台北地檢署提起公訴後，台北地院2度裁定交保，保釋金從原本的3千萬提高到7千萬元，北檢稍早證實將依法對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人交保部分提出抗告。

請繼續往下閱讀...

柯文哲被檢方查出涉圖利財團逾百億，收賄及侵占政治獻金等犯罪所得共9371萬元，26日依違背職務收賄等多罪起訴，並對柯求刑合計28年6月最重；檢同日將在押柯文哲移審。

北院首度開移審庭後對柯裁定3千萬交保，經檢方抗告，高等法院將原裁定撤銷發回，北院昨再度對柯開羈押庭，認定同案通緝被告、柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜並非羈押柯的理由，再度對柯裁定交保，不過保金從3千萬加碼至7千萬，也命柯戴上電子腳鐐，同時限制出境、出海與住居。

此外，同案被告交保金額也提高，分別是沈慶京1億、應曉薇3千萬、李文宗2千萬，除原本的境管限制外，再新增要求4人均須配戴電子腳鐐，柯文哲妻子陳佩琪等被告親友今天先後帶著現金完成辦保手續後離開北院。

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，台北地院昨二度召開羈押庭，諭知7千萬元交保，且須配戴電子腳鐐，今下午獲保離去。對此，台北地檢署仍認為柯有勾串、滅證之虞，有繼續羈押必要，再度提出抗告。（記者王藝菘攝）

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，台北地院昨二度召開羈押庭，諭知7千萬元交保，且須配戴電子腳鐐，今下午獲保返家。（記者陳逸寬攝）

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，台北地院昨二度召開羈押庭，諭知7千萬元交保，且須配戴電子腳鐐，圖為柯文哲右腳配戴電子腳鐐。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法