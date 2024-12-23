藏壽司計盤系統「自動加值」19盤 苦主嘆：以後吃飯都要錄影

民眾近日到藏壽司用餐，竟被系統多算19盤。（李姓網友授權提供）

2024/12/23 15:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖迴轉壽司「藏壽司」規定顧客結帳前，須自行將盤子放入桌邊的「投入孔」，除了用於計算用餐數量，每累積5盤還能獲得扭蛋抽獎機會。然而近日有民眾指出，計盤系統出現異常，最終被多算19盤，而且不少網友都曾遇過類似狀況，引發廣泛討論。

一名網友在「爆料公社」發文表示，昨（22）日在林口某家藏壽司分店用餐，點餐平板原本顯示用餐盤數為29盤，但在沒人投入盤子的狀況下，系統開始「無性生殖」，盤數跳至33盤、40盤、41盤......。驚覺不對勁的他立即錄下過程並向店員反映。

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原Po指出，幸好店員親眼見證盤數從42跳到43的瞬間，最終變成44盤。經過店員確認點餐紀錄後，實際用餐盤數應為25盤，與系統顯示相差19盤。若以每盤40元計算，差點得付760元，讓他不禁直呼「好險有注意到，不然就多付錢了。不知道之前有沒有被多算，以後吃飯都要錄影了」。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友紛紛表示曾遇過類似情況，例如盤數無故增加或是盤子未被感應到，「之前在青埔店消費是15盤跳到60盤，一直累加上去，跟店家反應後發現是感應器bug，有致贈扭蛋給我家小孩」、「我也有遇到過，差了一盤…後來跟店員反映，店員沒有多說什麼」、「我們有次去吃也是感應器出問題，我投盤子他都不記錄，後來就叫來服務員，設定一下就又好了」。

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