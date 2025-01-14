蔡壁如只認「傳話」要她當柯公司人頭！朱蕙蓉喊不坦白就公布LINE對話

朱蕙蓉（右）與蔡壁如（左）曾是好友，如今2人關係因柯案出現裂痕。（圖翻攝自朱蕙蓉臉書）

2025/01/14 00:48

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金假帳案遭起訴並羈押禁見，去年底爆出木可公司的雛型為柯文哲2020年為「屯田計劃」設立的「眾城公司」，還透過前立委蔡壁如讓創黨元老朱蕙蓉當人頭董事。對此，蔡壁如週一（13日）否認此事，宣稱自己「有點潔癖」，所以沒有插手，只有傳話。不過朱蕙蓉跳出來打臉蔡壁如，並警告「再這樣傷害我，就公布我們LINE的對話」！

蔡壁如13日接受媒體人黃光芹的網路節目專訪，提到最近時常批評民眾黨的朱蕙蓉，黃光芹詢問蔡壁如作為朱蕙蓉的行為有何解釋，因為朱蕙蓉的言行已經讓不少民眾黨支持者不爽蔡壁如，認為她其實是柯黑。蔡壁如回應稱，不能夠因為朱蕙蓉是她朋友，就把罪全部怪給她，「我覺得現在媒體的態度就是……變成她是我責任，怎樣？我要把她槍斃嗎？」

請繼續往下閱讀...

蔡壁如爆「屯田計劃」 柯文哲找朱蕙蓉當人頭董事

另外，黃光芹也提到，朱蕙蓉日前坦言當初被檢方約談作證後，直呼柯文哲死定的原因就是「屯田計畫」，並指當初是蔡壁如找她簽約。蔡壁如聞言稱，其實屯田計畫是柯文哲叫朱蕙蓉簽的，並不是她，當時說要弄一個控股公司，柯文哲找她討論這件事，那時她是立委，柯文哲說她不適合去當董事，她便要柯文哲挑個人選，柯文哲說出朱蕙蓉的名字，她也覺得可以，於是就跑去跟朱蕙蓉說這件事。

蔡壁如強調，自己從頭到尾只是傳話而已，後來她覺得這計畫不可行，有風險存在，就沒有再介入了。她也跟檢察官說公司根本沒有開成功，後來為何又開起來了，自己並不知道，「我這種人就是這樣，有點潔癖，我就喊卡了。至於後面的人又去開，我就不知道了。」

朱蕙蓉：你當年來找我 完全沒提到柯文哲

對此，朱蕙蓉昨在臉書發文，「蔡壁如您有潔癖，我的記憶也不差。我沒有要選舉，沒有興趣與民眾黨爭權奪利之事，所以我沒有壓力。做朋友，我可以毫無懸念，你講出口我就敢答應。當年你來找我的時候，如果真的政治意識有潔癖，那麼您們起心動念開會要創立這家控股公司的時候就應該悍然反對，而不是『柯文哲透過蔡壁如，指定以朱蕙蓉名義登記持有……』何況你當年來找我的時候，完全沒有提到是柯文哲要您來找我的唷。」

朱蕙蓉接著說：「我可以理解您因為要選中央委員或是其他的考量而有您的立場與角度。但是最近多次的受訪，只要講到我，老是讓我覺得被遺棄的感受。所以，不要為了自圓其說，越說越過頭啦！我也會因為您這樣不事先打招呼的發言而心生不悅，請您不要再這樣傷害我，不然我就公布我們LINE的對話囉！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法