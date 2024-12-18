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    反酸青鳥 國民黨同步舉辦「民進黨求官求職博覽大會」

    冬季青鳥在台北活動在國民黨中央黨部外舉行，國民黨在門外廣場架起小舞台和音響反制。（記者王藝菘攝）

    冬季青鳥在台北活動在國民黨中央黨部外舉行，國民黨在門外廣場架起小舞台和音響反制。（記者王藝菘攝）

    2024/12/18 22:26

    〔記者施曉光／台北報導〕民團今晚在國民黨中央黨部門前舉辦「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」，國民黨發新聞稿回應說，國民黨「以禮相待，迎接青鳥」，同步舉辦「第1屆民進黨求官求職博覽大會」，熱烈歡迎長期熱衷於監督在野黨的相關團體，雙方友善互動，讓八德路中央黨部獲得一種民主殿堂的氛圍。

    國民黨今晚特別架設「求官豬」，上面寫著「民進黨求官求職博覽大會」等字樣，象徵可愛溫馨取代衝突暴戾，還諷刺製作活動主辦人賴中強「狂賀賴中強獲得法務部長候選人資格影片」，形容他「從青鳥變成老鳥，一路努力不懈、無役不與」，同時讚美賴中強個人對於民進黨的重要性，譏諷「他是冬天的暖爐，他是黨夏天的冰棒」。

    「民進黨求官求職博覽大會」由國民黨新北市議員江怡臻、國民黨發言人楊智妤、副發言人康晉瑜、鄧凱勛等人一起進行「民進黨求官求職者打氣時間」，特別為民團嘉賓「打氣」。

    江怡臻還「恭喜」民進黨祕書長林右昌透過鼓吹青鳥到國民黨抗議，有機會能夠擠下民進黨立委蘇巧慧，獲得民進黨新北市長提名權；楊智伃則肯定集會的講者們，指稱這些人的表現都被賴清德總統看在眼裡。

    國民黨副發言人康晉瑜說，現場青鳥朋友的聲音分貝數足夠高昂，他祝願聲音可以傳達到凱達格蘭大道直達天廳，期待參與者都能「求職順遂」。

    國民黨副發言人鄧凱勛則向青鳥們高喊「國民黨不倒，台灣不會好」說，這標語使用期過於陳舊，回贈青鳥新標語「民進黨不倒，青鳥求職好。」

    冬季青鳥在台北活動在國民黨中央黨部外舉行，民眾拿著反對選罷法、財劃法、憲訴法修惡海報參加。（記者王藝菘攝）

    冬季青鳥在台北活動在國民黨中央黨部外舉行，民眾拿著反對選罷法、財劃法、憲訴法修惡海報參加。（記者王藝菘攝）

    民眾帶著「國民黨不倒，台灣不會好」標語參加在國民黨中央黨部舉行的「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」，。（記者王藝菘攝）

    民眾帶著「國民黨不倒，台灣不會好」標語參加在國民黨中央黨部舉行的「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」，。（記者王藝菘攝）

    大批民眾參加在國民黨中央黨部舉行的「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」。（記者王藝菘攝）

    大批民眾參加在國民黨中央黨部舉行的「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」。（記者王藝菘攝）

    冬季青鳥在台北活動在國民黨中央黨部外舉行，參加民眾站在對面馬路上，表達訴求。（記者王藝菘攝）

    冬季青鳥在台北活動在國民黨中央黨部外舉行，參加民眾站在對面馬路上，表達訴求。（記者王藝菘攝）

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