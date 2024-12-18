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    首頁　>　臺北市

    雙城論壇上海發台胞手冊惹議 蔣萬安：要對自己有信心

    對於上海準備的台胞手冊引發爭議，台北市長蔣萬安今受訪表示，「一本生活資訊的服務手冊就是統戰？我們大家要對自己有信心。」 （記者甘孟霖攝）

    對於上海準備的台胞手冊引發爭議，台北市長蔣萬安今受訪表示，「一本生活資訊的服務手冊就是統戰？我們大家要對自己有信心。」 （記者甘孟霖攝）

    2024/12/18 13:12

    〔記者甘孟霖／台北報導〕「台北上海城市論壇」（雙城論壇）昨（17）日落幕，中國上海方在論壇中準備「台胞服務手冊」，其中一步步教台灣人如何申辦中國居住證，引發統戰爭議。對此，台北市長蔣萬安今受訪反問：「一本生活資訊的服務手冊就是統戰？我們大家要對自己有信心。」

    蔣萬安今出席大安國中綜合教學大樓暨停車場落成啟用典禮，會前媒體堵訪問他，上海方送禮的台胞手冊，內容教台灣人如何辦理中國居住證，加上國台辦發言人朱鳳蓮又稱雙城論壇推進祖國統一，被綠營質疑雙城論成統戰平台？蔣對此反問道，一本生活資訊的服務手冊就是統戰？我們大家要對自己有信心。

    對於上海副市長華源在雙城論壇致詞時表示，將積極推動上海民眾赴台團隊遊，路線一定包含台北市；陸委會回應，政府歡迎中客來台觀光的立場不變，不過先前是中方文旅部片面限定在福建省，現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？蔣萬安說，北市府都正面看待，對於能夠對台北及全台灣各地的觀光、各產業的發展、活絡經濟都樂見。

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