雙城論壇交通分論壇 兩市討論人本交通、智慧轉型

2024台北上海城市論壇友善交通分論壇17日舉行，兩市相關代表45人參與。（台北市交通局提供）

2024/12/17 21:38

〔記者林承鴻／台北報導〕2024台北上海城市論壇友善交通分論壇今（17）日舉行，主題為「友善交通—人本智慧和友好便捷的交通環境」，台北市長蔣萬安到場給予鼓勵並表示，友善交通對於兩座城市未來的發展至關重要，透過經驗分享，期許打造更具人性關懷及永續發展的交通環境，為城市注入更多活力與可能性。

分論壇由台北市交通局局長謝銘鴻與上海市交通委員會主任于福林擔任共同召集人，參與分論壇的兩市相關代表45人，以「智慧綠色的運輸轉型服務」及「人本便捷的出行創新實踐」作為討論議題。

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謝銘鴻表示，台北市將今年訂為交通安全年，推動人本安全交通、智慧與綠運輸服務，希望達成「安全、人本、綠色、智慧」願景。透過這次論壇汲取台北與上海兩個城市在交通政策執行上的寶貴經驗，作為未來交通政策的養分，讓市民朋友都可以享受更好的交通環境。

于福林表示，上海交委會致力於構築「人本、高效、智慧、綠色、韌性」的國際大都市一體化綜合交通，不斷加強交通規劃建設，持續優化交通網路，改善交通服務體驗，提升交通整體效率。

謝銘鴻指出，跨市通勤、通學至台北市的人數眾多，交通局採用提升綠運輸策略之推拉並進措施，例如「台北行人安全友善環境專案」、「YouBike倍增、30分鐘免費、電輔公共自行車」、「企業ESG推廣、減碳存摺」及「機退2.0」，使得人行環境更安全、更友善，並減少私人運具使用，降低事故、減少碳排。

上海市錢國輝總工程師演講主題為「上海城市交通數位化轉型」，提出以交通數位基礎設施及交通資訊體系為基礎，導入數位治理、數位分享及數位業務通暢，建構新生態協助航運中心建設。未來展望以數位化轉型全方位啟動交通運輸方式的變革。

2024台北上海城市論壇友善交通分論壇17日舉行，上海方演講說明。（台北市交通局提供）

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