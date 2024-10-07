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    熱血大學生騎Go Share衝陽明山 半路沒訊號徒步推車下山

    一群大學生租Go Share上陽明山看日出，機車疑因位置偏僻接收不到訊號，只能徒手推車下山。（本報合成，擷取自@_lili_luu_/Threads）

    一群大學生租Go Share上陽明山看日出，機車疑因位置偏僻接收不到訊號，只能徒手推車下山。（本報合成，擷取自@_lili_luu_/Threads）

    2024/10/07 16:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日前有民眾租借共享機車前往百貨公司，準備從地下停車場離開時，電動機車因沒有訊號而無法發動，只能徒手爬坡推車，近日又有一群大學生近日騎Go Share上陽明山看日出，孰料共享機車因沒有訊號而發不動，只能徒步推車下山。

    1名網友在社群平台「Threads」分享，昨（6）日清晨他與朋友到陽明山欣賞日出，騎乘共享機車「Go Share」準備下山時悲劇發生，疑因地點超出服務範圍，租借系統無法偵測，眾人只好推著無法發動的電動機車爬坡，推了好長一段路才恢復連線，讓他忍不住直呼「我們比騎進百貨公司地下室的還慘」。

    貼文曝光後引發討論，不少網友紛紛表示長知識了，「還好沒騎過，之前我還想騎上去」、「原來沒訊號不能發車阿」、「我都沒有想過會有沒網路的問題」。還有過來人分享，「騎go share跑北宜沒電也很狠」、「之前停在自家停車場也沒訊號，自己推上來」、「我在壽山後面也是沒訊號，試過了」。

    有人好奇發問「只要是gogoro的都會這樣？」，其他網友出面解答「Go Share只能用手機連線」、「自用gogoro有帶感應卡不怕不能發動，只怕電池不夠用」。

    由 @_lili_luu_ 發佈
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